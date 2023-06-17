سوئد:سعی کردیم تمام شرایط لازم برای عضویت در ناتو را برآورده کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد در پاریس در نشست خبری مشترک با کاترین کولونا، همتای فرانسوی خود درباره مبارزه کشورش با گروه تروریستی پ.ک.ک، ادعا کرد: سوئد اقدامات تروریستی تمام گروه های تروریستی از جمله پ.ک.ک را محکوم می‌ کند.

بیلستروم با اشاره به روند درخواست سوئد برای عضویت در ناتو، مبارزه با تروریسم را یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در بیانیه سه جانبه مادرید عنوان کرد و افزود: درباره مساله مبارزه با تروریسم قانون جدیدی در سوئد طی ماه‌ های گذشته تصویب و اجرا شده است.

وزیر امور خارجه سوئد اضافه کرد: هدف ما با ترکیه یکی است؛ مبارزه با تروریسم. مبارزه با تروریسم را هم در چارچوب بیانیه مادرید و همکاری با ترکیه انجام می‌دهیم. رویکرد سوئد در رابطه با پ.ک.ک کاملا مشخص است. به همین دلیل نیز سعی کردیم تمام شرایط لازم برای عضویت در ناتو را بجا آوریم.

او در بخش دیگری از سخنان خود، تصویب قانون جدید مبارزه با تروریسم در سوئد را موجب افزایش همکاری میان کشورش با ترکیه، ناتو و اتحادیه اروپا خواند و مدعی شد: در چارچوب بیانیه مادرید نشست‌ های سازنده‌ ای با مقامات تُرک انجام داده‌ ایم.

بیلستروم مدعی شد: در این نشست‌ ها بر مصمم بودن سوئد در مسیر مبارزه با تروریسم تاکید کردیم. درباره مبارزه با تروریسم به ویژه در مورد پ.ک.ک کاملا با ترکیه هماهنگ هستیم.

وزیر امور خارجه سوئد همچنین با تاکید بر علاقه کشورش به منظور عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی طی اجلاس سران این پیمان در ماه آینده در لیتوانی، افزود: البته این مساله بستگی به ترکیه دارد.

از سوی دیگر وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این نشست خبری با تاکید بر حمایت پاریس از عضویت سوئد در ناتو، عضویت این کشور در پیمان آتلانتیک شمالی را باعث تقویت توان دفاعی و امنیتی کشورهای عضو این پیمان خواند.