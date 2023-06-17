ایام تشریق برای مدیران فرهنگی ایام تلاش و مانند شب عملیات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلیمن سیدعبدالفتاح نواب در نشست مدیران فرهنگی هتل های مکه مکرمه که امروز شنبه (۲۸ خرداد) در سالن جلسات هتل بلدالطیب برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: کار خالصانه برای خدا ثمرات شیرینی را برای بنده به همراه خواهد داشت.

وی به سخنی از حضرت امام جواد(ع) اشاره کرد و گفت: آن حضرت می فرماید: هیچگاه ایمان انسان کامل نمی شود مگر این که خواسته های نفسانی اش را پای دین و دستورات الهی ذبح کند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: هر اتفاقی که برای انسان رخ می دهد و هر دستوری که می رسد باید به گونه ای تصمیم بگیرد که پرچم دین در اهتزاز باشد و طوری تصمیم بگیرد که آخرتش تامین شود.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به مسئولیت بالای خادمان فرهنگی در حج ۱۴۰۲ گفت: برای انجام درست مسئولیت، سه نکته مهم را مد نظر قرار دهید. اولین نکته پیش بینی و پیشگیری از اتفاقات است. نباید بگذاریم زائران وارد هتل شوند و بعد به این فکر کنیم که حالا باید چه کنیم. باید از قبل برنامه ریزی و پیش بینی لازم را انجام داد.

وی ادامه داد: دومین مسئله حسن تقدیر و خوب برنامه ریزی کردن و سومین مورد حسن تدبیر و خوب اجرا کردن است. شما به عنوان مسئولان فرهنگی نقش بسیار مهمی در ایام تشریق دارید چرا که این ایام شب عملیات شماست و اگر خوب پیش بینی و خوب برنامه ریزی کرده باشید می توانید با اجرای خوب موفقیت بزرگی را رقم بزنید.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با بیان این که باید نقشه دومی هم برای اجرای برنامه ها در ایام تشریق داشته باشید که اگربا موانعی برخورد کردید از آن برنامه استفاده کنید ، گفت: خادمان ضیوف الرحمان امسال سختی و دو برابر شدن کار را به جان خریدند تا زائران بیشتری به حج مشرف شوند. امسال در همه بخش ها کاهش نیرو اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: براساس آمار و گزارش ها ، فعالیت ستادها و بخش های مختلف بیشتر از گذشته شده است. وقتی کار برای رضای خدا باشد خدا هم نصرت عنایت می کند. اگر هم کاستی هایی وجود دارد نباید به زائران منتقل شود. این وظیفه همه ماست که کمبودها را جبران کنیم.

سرپرست حجاج ایرانی با بیان این که عمر سفر حج کوتاه است و لحظاتش دیگر برنمی گردد، خاطرنشان کرد: باید با نظم ، شفافیت و خدمات صادقانه کار را پیش ببریم که خداوند هم نصرتش با همین گروه است.

وی با بیان این که باید برای رضای خدا به زائران خدمت کنیم، ادامه داد: وقتی با خدا معامله نموده و با او تعهد کنید که برای رضایش به زائران خدمت می کنید قطعا خدای بزرگ نصرت و پیروزی را نصیب شما خواهد کرد و در چشم زائر هم به بالاترین جایگاه خواهید رسید.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با بیان این که باید خادم با اخلاص زائران باشیم در پایان گفت: جلسات با روحانیون را بیشتر برگزار کنید تا هماهنگی و زمینه لازم برای انجام اعمال درست و دقیق زائران فراهم شود. قطعا لطف خدا هم شامل حال شما خواهد شد تا حج موفقی را پشت سر بگذاریم.

پیش از سخنرانی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، حجت الاسلام والمسلمین علی پروانه مدیر جذب و سازماندهی معاونت فرهنگی بعثـه‌ مقام معظم رهبری گزارشی از اقدامات فرهنگی صورت گرفته در کاروان ها ارائه کرد.