به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، ارسلان رحیمی مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت از غرفه مهر در این نمایشگاه بازدید کرد.
این مقام مسؤول در گفت و گو با خبرنگار مهر اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰۲ میلیارد لیتر مواد نفتی از طریق خطوط لوله از مبادی تولید و به مقاصد مصرف انتقال داده شده است که ۴۹.۳ میلیارد لیتر آن فرآورده نفتی و حدود ۵۳ میلیارد لیتر آن نفت خام بوده است.
وی ادامه داد: هماکنون بهصورت مستمر تأمین نفت خام موردنیاز ۷ پالایشگاه، انتقال فرآوردههای نفتی تولیدی از ۹ پالایشگاه به مخازن انبارهای نفت، تأمین سوخت موردنیاز بخشی از واحدهای پتروشیمی و فرودگاهها و ۱۹ نیروگاه از طریق شبکه خطوط لوله انتقال تأمین میشود.
به گفته این مقام مسؤول در ۹ ماهه امسال حدود ۲ میلیارد و ۵۱۷ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاههای متصل به شبکه خطوط لوله ارسال شده است.
گفت و گوی تفضیلی با این مقام مسؤول به زودی منتشر میشود
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