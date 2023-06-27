بازدید وزیر ارشاد از غرفه ایرانسل در الکامپ ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در سومین روز نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۲ که در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است، از دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه، میزبانی کرد.
وزیر ارشاد در جریان این بازدید با آخرین محصولات، خدمات و دستاوردهای ایرانسل در حوزههای مختلف فناوریهای ارتباطی، هوش مصنوعی، نوآوری و تحول دیجیتال آشنا شد و پیرامون فعالیتهای مشترک اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با صنایع فرهنگی و سرگرمی، گفتوگو کرد.
اسماعیلی با بیان این موضوع که بازار دیجیتال API ایرانسل، میتواند در سامانههای مرتبط با بلیط فروشی زیرمجموعه وزارت ارشاد به کار گرفته شود گفت: فعالیتهای ایرانسل برای ایجاد سبک زندگی دیجیتال در میان مردم، سبد کاملی است که میتوان از این ظرفیتها برای گسترش خدمات دیجیتال در اعتلای فرهنگ و هنر نیز بهره گرفت.
غرفه ایرانسل در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۲، مانند نمایشگاههای گذشته، تحت پوشش شبکه نسل پنج تلفنهمراه ۵G است و بازدید کنندگان میتوانند کاربستهای (usecase) مختلف ۵G را با ایرانسل تجربه کنند.
از جمله خدمات و محصولات ارائه شده توسط ایرانسل در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۲، میتوان به معرفی خدمات قابل ارائه بر بستر جدیدترین فناوریهای ارتباطی، مانند نسل پنجم شبکه تلفنهمراه ۵G و شبکه فیبر نوری به منازل و کسبوکارها (FTTx) اشاره کرد.
همچنین جدیدترین دستاوردها و خدمات فناورانه ایرانسل، مانند سرویسهای مبتنی بر هوش مصنوعی و سرویس تماس تصویری در شبکه نسل چهارم تلفنهمراه (ViLTE)، در این نمایشگاه به بازدید کنندگان ارائه میشود.
سرویسهای دیجیتال ایرانسل که در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۲ به علاقهمندان سبک زندگی دیجیتال معرفی و عرضه میشود، نسل جدید سوپر اپلیکیشن «ایرانسلمن»، تلویزیون اینترنتی «لنز»، سامانه احراز هویت و امضای دیجیتال «یلونام»، سرویس تبلیغات هوشمند و دیجیتال «یلو ادوایز»، بازار دیجیتال API «یلو هاب»، پلتفرم جامع آموزش آنلاین «دانا»، سرویس اشتراک ویدیو با امکان کسب درآمد «راویتو»، سرویس پیشواز ویدیویی، پلتفرم جامع انتشار و استریم موسیقی، خدمات آهنگ پیشواز و بستر کسب درآمد برای صاحبان اثر صوتی «ریتم» و سامانه امن دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای مناسب «سیمبا» است.
بخش کسبوکار سازمانی ایرانسل در این نمایشگاه، سرویس خودروی متصل، سیستم بیسیم ایرانسل «واکه»، سرویس VPN سازمانی، سرویس موبایل سازمانی «MVPN»، سامانه خدمات امنیتشبکه به کسبوکارها، شبکه اختصاصی ۵G برای کسبوکارها و سامانه مدیریت هوشمند ناوگان «FMS» را به سازمانها و شرکتها ارائه میکند.
ارائه محصولات نرمافزاری تولید شده توسط ایرانسل برای استفاده در بخشهای منابع انسانی سازمانها و شرکتها، از جمله سامانه تیکتینگ داخلی iCare، سامانه مدیریت کلان پروژهها BDM، سامانه افزایش تعامل درونسازمانی iShine و سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان IPF، از دیگر بخشهای غرفه ایرانسل است.
شرکت ویستا، بازوی سرمایهگذاری ایرانسل در کسبوکارهای نوپا، در غرفه ایرانسل در این نمایشگاه حضور دارد و میزبان تیمهای خلاق و نوآور در اکوسیستم استارتاپی کشور است.
همچنین بخش دیگری از غرفه ایرانسل، به حضور شرکتهای زیرمجموعه ایرانسل مانند اسنپ و روبیکا اختصاص دارد.
ایرانسل در غرفه خود در الکامپ ۱۴۰۲، محصولات ارتباطی مانند سیمکارت، گوشی تلفنهمراه و انواع مودم را عرضه میکند و کارشناسان فروش و ارتباط با مشتریان، به سؤالات احتمالی مشترکان درباره تجربه کاربریشان پاسخ میدهند. همچنین در این بخش، خدمات گفتوگوی آنلاین و پشتیبانی کاربران ناشنوا نیز ارائه و از سرویس «شایا» به عنوان شبکه ارتباطات یکپارچه ایرانسل، با هدف تحول فضای کسبوکار، خصوصاً در گسترش فرهنگ مشتریمداری، رونمایی میشود.
بخش دیگر غرفه ایرانسل در این نمایشگاه، ارائه آخرین دستاوردهای ایرانسل در حوزه کسبوکار مسئولانه، پایداری و سرمایهگذاری اجتماعی است و علاقهمندان میتوانند با کارشناسان این بخش ایرانسل، درباره موضوعات مورد تمرکز ایرانسل از جمله پایداری کسبوکار، کاهش شکاف دیجیتال، محیط کار پایدار، کاهش رد پای کربن و … گفتوگو کنند.
بازدید کنندگان از غرفه ایرانسل در نمایشگاه الکامپ میتوانند با کارشناسان تیم جذب و استخدام به صورت مستقیم گفتوگو کنند و با آخرین فرصتهای شغلی ایرانسل آشنا شوند.
معرفی بخشهای مختلف مجموعه ایرانسل لبز از جمله مرکز نوآوری، مرکز تحقیق و توسعه، آکادمی و مرکز تعمیر قطعات نیز از دیگر بخشهای غرفه ایرانسل است.
همچنین در این نمایشگاه، ایرانسل آماده گفتوگو با شرکتهای مختلف تولید کننده داخلی است تا در زمینه بومیسازی هر چه بیشتر محصولات و خدمات مورد نیاز خود گام بردارد.
در روزهای برگزاری نمایشگاه، علاوه بر امضای تفاهمنامه با سازمانها و کسبوکارها، ایرانسل در غرفه خود در سالن ۳۸، در بخش ویژهای، کارگاههایی با محوریت هوش مصنوعی، بلاک چین، تحول دیجیتال سازمانها و صنایع، مسیر یادگیری برنامهنویسی، فناوریهای مالی، مدیریت منابع انسانی، توسعه محصول، تبلیغات در جهان دیجیتال و…، همه روزه در چهار نوبت مختلف برگزار میکند.
همچنین ایرانسل حامی رویداد جانبی «الکام تاکز» است که در روزهای نمایشگاه با هدف بررسی آخرین تحولات، روندها و چالشهای اکوسیستم نوآوری ایران در قالب پنلها و سخنرانیها برگزار میشود. آکادمی ایرانسل همه روزه سخنرانیهای تخصصیای را در موضوعاتی مانند تحول دیجیتال، متاورس، هوش مصنوعی و تحلیل داده، بلاک چین و فینتک را در غرفه ایرانسل در سالن ۸و۹ برگزار میکند.
«اتاق خبر» غرفه ایرانسل در سالن ۳۸ نیز میزبان خبرنگاران و اهالی رسانه است. ایرانسل اولین اپراتور ارائه دهنده ۵G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، با رویکرد برنامه جامع «تحول دیجیتال»، در سالن اصلی (۳۸) و سالن ۸و۹ بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ شرکت کرده و آخرین محصولات، خدمات و دستاوردهای خود را در حوزههای مختلف فناوریهای ارتباطی، هوش مصنوعی، نوآوری و تحول دیجیتال، تا ۸ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۶، به بازدیدکنندگان و علاقهمندان معرفی میکند.
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