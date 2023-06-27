به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس بهرامی نیا بعدازظهر سه‌شنبه در بازدید از اداره ماشین آلات و مناطق سیل زده استان اردبیل با اشاره به صدور مجوز برای تجهیز راهداری اردبیل به ماشین‌آلات اظهار کرد: بحث نوسازی ناوگان‌ها و ماشین آلات از برنامه‌های اساسی سازمان راهداری در سال‌جاری است.

وی با بیان اینکه این مجوز بر اساس قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۲ اخذ شده است، گفت: با توجه آمار کم و جالب توجه خروج ماشین آلات استان اردبیل از سیستم می‌توان به نتیجه رسید که توجه بسیار خوبی به تجهیز و بازسازی ماشین آلات راهداری در این استان شده است.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به افزایش ۳۵ درصدی اعتبارات نسبت به سال گذشته برای تعمیر، تجهیز ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تلاش همکاران پروژه‌های نیمه تمام استان با این اعتبار اتمام و به سرانجام برسد.

بهرامی‌نیا به شرایط آب و هوایی اردبیل اشاره کرد و افزود: راهداری اردبیل باید قبل از فرا رسیدن فصل زمستان ماشین آلات را تجهیز و تعمیر کند و آمادگی کامل برای انجام عملیات زمستانی از جمله دپوی مصالح در گردنه‌ها و راهدارخانه‌ها را داشته باشند.

وی به وضعیت راه‌ها و جاده‌های استان در پی وقوع سیلاب اشاره کرد و ادامه داد: با نصب پل خرپایی در محور بیله سوار که محل عبور کامیون‌های ترانزیتی بیله سوار است، عملیات ایمن سازی با قوت در حال انجام بوده و تا پایان هفته ترافیک برقرار می‌شود.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همچنین خاطرنشان کرد: از همان ابتدای وقوع سیل همکاران در محل حضور داشته تمام امکانات و تجهیزات را به مناطق گسیل داده و با تلاش راهداران کمترین مسدودی را در راه‌های استان شاهد بودیم.