به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، امروز چهارشنبه، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، طی سخنانی در شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک، حملات وحشیانه شهرک‌نشینان صهیونیست به فلسطینیان در کرانه باختری را مانع دستیابی به توافق عادی‌سازی روابط میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.

بلینکن، در رابطه با تأثیر حملات وحشیانه اخیر صهیونیست‌ها به فلسطینیان ساکن در کرانه باختری، گفت: این تنش‌ها اگر مانع از دستیابی اسرائیل به هدف خود در عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی نشود، دست‌کم دستیابی به آن را بسیار دشوار خواهد ساخت.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کم‌سو شدن امیدها در خصوص تشکیل دولت فلسطین، در سایه عواملی همچون گسترش شهرک‌سازی‌های صهیونیستی، افزایش تنش‌ها در کرانه باختری و تأثیر آن بر دشوارشدن عادی‌سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و کشورهای همسایه اراضی اشغالی، گفت: این مطلب، موضوعی است که بخشی از گفتگوهای من و مقامات اسرائیلی را به خود اختصاص داده بود و طی آن به دوستان و هم‌پیمانانمان در اسرائیل اعلام کردیم که این رخ‌داد در راستای منافع آنان نیست.

گفتنی است پیش‌تر، دولت جو بایدن، به تصمیم رژیم صهیونیستی در خصوص ارایه جواز ساخت شهرک‌های صهیونیستی جدید در کرانه باختری، اعتراض کرده بود و از کابینه این رژیم خواسته بود که از افزایش تنش‌ها در اراضی اشغالی جلوگیری کند.