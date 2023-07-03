به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، کنسرت «جاودانه‌های موسیقی ایران» با همراهی ارکستر «نیایش» به سرپرستی علیرضا امینی، خوانندگی محمدرضا یزدچی و تنظیم ایمان ملکی شامگاه یکشنبه یازدهم خرداد در تالار وحدت تهران برگزار شد.

علیرضا امینی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به این موضوع که در این کنسرت آثاری از آهنگسازان بزرگ ایران اجرا خواهد شد گفت: امشب قطعاتی را می‌شنوید که با صدای استاد کوروس سرهنگ‌زاده برای شما خاطره‌ساز شده‌اند.

وی افزود: در دیدار چند روز گذشته من با استاد کوروس سرهنگ‌زاده، ایشان کمی کسالت داشتند و به‌جای استاد، نوه او در جمع ما حضور پیدا کردند. ما یک یادگاری از استاد سرهنگ‌زاده گرفته‌ایم که در ادامه به شما تقدیم خواهد شد.

حمیدرضا نوربخش خواننده موسیقی ایرانی و مدیرعامل خانه موسیقی ایران هم در این کنسرت ضمن قدردانی ازخوانندگان و گروه اجرایی برنامه توضیح داد: متأسفانه ما روزگاری را سپری می‌کنیم که گوش شنیداری مردم هر روز دارد خراب‌تر می‌شود. مردم با موسیقی درست فاصله می‌گیرند و دلایل بسیاری دارد. ما در رسانه‌ها عمدتاً موسیقی خوب نمی‌شنویم و کسی دغدغه این موضوع را ندارد. شرایطی که آدم متحیر می‌شود بعضی از موسیقی‌ها چه حجم انبوهی شنونده دارد. اشعار بی‌پایه و مبتذل و موسیقی‌های بی‌هویت منتشر می‌شود.

مولا داور کیا، نوه کوروس سرهنگ‌زاده هم در این برنامه موسیقایی بیان کرد: من به نیابت از استاد به شما خوش آمد می‌گویم و امیدوارم در این محفل گرم و صمیمانه لذت ببرید.

پیش از اجرای موسیقی، هدیه کورس سرهنگ‌زاده به حاضران تقدیم شد. این هدیه یک فایل صوتی بود که سرهنگ‌زاده در آن با حاضران گفت‌وگو کرده بود.

وی در این فایل صوتی توضیح داد: «سلام. سلامی بلندبالا، خالصانه و بسیار گرمم را به هم‌وطنان گرامی و ارجمند ابراز می‌دارم و جا دارد در این جمعی که به‌خاطر تولدم مرا یادآور شده‌اید، از همه دوستان قدردان و سپاسگذار باشم. از خداوند متعال سلامت و توفیق روزافزون برای هم‌وطنان و دوستان خوبم آرزو می‌کنم.»

کنسرت «جاودانه‌های موسیقی ایران» در ۲ بخش برگزار شد که در آن محمدجواد یزدچی خواننده و تهیه‌کننده این کنسرت قطعات «اینا همش کار دله»، «دل که بی‌یار نمیشه»، «کاش تو هم حال مرا داشتی»، «بگو کجایی»، «عاشق شدن فایده نداره» را برای مخاطبان اجرا کرد.