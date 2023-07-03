۴ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در انزلی مسموم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس گیلان سرهنگ سید مهدی نجفی‌پور اظهار کرد: در پی تماس اورژانس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انتقال ۴ نفر مسموم به بیمارستان، بلافاصله مأموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی با بیان اینکه با حضور پلیس در بیمارستان و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که ۴ مسافر به علت مصرف مشروبات الکلی مسموم شده‌اند، افزود: شناسایی و دستگیری عاملان مسمومیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با اشاره به شناسایی ۴ نفر از متهمان این پرونده گفت: در این خصوص یک مرد ۴۷ ساله و یک خانم ۴۴ ساله که اقدام به تهیه و توزیع مشروبات الکلی کرده بودند، دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی از کشف ۶ هزار و ۵۰۰ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز و ۴۶۳ بطری مشروبات الکلی خارجی تقلبی از مخفیگاه متهمان دستگیر شده خبر داد و بیان داشت: دستگیری ۲ متهم دیگر این پرونده در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ نجفی‌پور با اعلام اینکه حال عمومی افراد مسموم شده مساعد گزارش شده است، تصریح کرد: این افراد به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند.