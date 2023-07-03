۹۰۰ زائر پیاده در دهه امامت و ولایت به زیارت امام رضا(ع) آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضایی اظهار کرد: همزمان با دهه امامت و ولایت حدود ۹۰۰ زائر پیاده برای زیارت بارگاه منور رضوی از محورهای مختلف در مسیر حرکت به سمت مشهد بوده یا به این شهر رسیده‌اند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا (ع) افزود: از این تعداد ۲۰۰ زائر عراقی در قالب ۶ کاروان شنبه هفته جاری از مسیر نیشابور وارد مشهد شدند و فردا همزمان با ولادت دهمین امام شیعیان، حضرت علی النقی (ع) حدود ۴۰۰ زائر پیاده از شهرستانهای اطراف مشهد وارد این شهر می‌شوند.

وی بیان کرد: ۳۰۰ زائر پیاده نیز تا روز جمعه به صورت پیاده از مسیرهای جاده قدیم نیشابور، جاده سرخس، کلات، جاده فریمان و جاده قدیم قوچان به مشهد وارد این شهر می‌شوند.

رضایی گفت: زائرانی که در این ایام قصد تشرف به بارگاه منور رضوی را دارند، معمولاً یک روز مسیر تشرف خود را پیاده طی می‌کنند و در مسیر یاد شده مردم مشهد با برپایی ایستگاه‌های صلواتی از زائران پیاده پذیرایی می‌کنند همچنین چهار ایستگاه صلواتی بین راهی نیز در مسیر نیشابور خدمات رفاهی را به صورت شبانه روزی به زائران ارائه می‌دهد.