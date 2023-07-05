گاز مایع هیچ افزایش قیمتی نداشته است

جعفر سالاری نسب مدیر عملیات شرکت پخش فرآورده نفتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گاز مایع تا کنون افزایش قیمت نداشته، گفت: همانطور که بارها در عرصه حامل‌های انرژی تاکید شده است هیچ گونه افزایش قیمتی برای حامل‌های نفتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: دولت تکلیف کرده در مکان‌هایی که زیر ساخت گاز شهری وجود ندارد باید گاز مایع با قیمت ۲۳۰ تومان در اختیار این خانوارهای آن منطقه قرار بگیرد.

سالاری نسب خاطر نشان کرد: اکنون دولت گاز مایع را با قیمت ۲۳۰ تومان به شرکت‌های موزع تحویل می‌دهد.

به گفته مدیر عملیات شرکت پخش فرآورده‌های طبق قانون سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان تعزیرات ناظر بر نوع عملکرد این شرکت‌ها است.

وی ادامه داد: شرکت‌های موزع طبق مصوبه‌ای که از سازمان حمایت دارند، نرخ جدیدی برای آنها در نظر گرفته شده است که بابت هزینه‌های جانبی مانند شیر، فلکه، حمل و.... هر کیلو گاز دریافتی با قیمت ۲۳۰ تومان را به قیمت دو هزار و۶۵۰ تومان درب منازل و در هر منطقه‌ای عرضه کنید.

سالاری نسب اضافه کرد: شرکت‌های موزع در همه استان‌ها فعال بوده و این قیمت در سراسر کشور یکسان است. در حالی که برخی از استان در مجاورت پالایشگاه قرار دارند که هزینه حمل کمتری را نسبت به روستاهای صعب العبور دارند.

وی ادامه داد: اکنون قیمت سیلندر ۱۱ کیلویی گاز برای عرضه ۲۷ هزار ۹۰۰ تومان می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت سیلندر در برخی از استان‌ها رعایت می‌شود و در برخی استان‌ها تخلفاتی صورت می‌گیرد، گفت: به عنوان مثال در بندر عباس قیمت‌ها رعایت می‌شود و در بسیاری از استان‌ها خیر که سازمان تعزیرات باید بر آن نظارت داشته باشد.

سالاری نسب با اشاره به اینکه توزیع در حال انجام است، گفت: استدلال دولت این است که خانوارها و صنایعی که می‌توانند، گاز مورد نیاز را دریافت کنند باید آن را تحویل بگیرند اما کنترل این مسأله دشوار است زیرا در استان تهران بیش از نیاز مورد گاز توزیع شده که سیستم‌های نظارتی برای کنترل قیمت‌ها به این مسأله ورود پیدا کرده است.

به گفته مدیر عملیات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دولت و وزارت نفت تاکید دارد هیچ‌گونه تغییر قیمتی اتفاق نیفتد و هیچ گونه افزایش قیمتی وجود ندارد.