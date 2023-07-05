به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی در نشست مشترک «مدیران کل استان ها»، «معاونان میراث فرهنگی» و «توسعه مدیریت و منابع» مراکز استانها که در سالن همایشهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را همافزایی و هماهنگی بیشتر در حوزه مأموریت اداری دانست.
وی با تاکید بر «راهبرد مدیریت یکپارچه و فرماندهی واحد» در هر استان در دولت سیزدهم و وزارت میراث فرهنگی تصریح کرد: این اقدام برای آن بود که ما در استانها دو مدیریت نداشته باشیم و امر پاسخگویی سامان یابد و از ارجاعات غیرضروری به تهران کاسته شود.
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه «تفویض اختیار و تمرکز زدایی» یک امر تشریفاتی نیست، خطاب به مدیران استانی خواستار اعلام دیگر مواردی شد که میتواند قابل تفویض باشد.
دارابی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به آغاز فعالیت رسمی انجمن خیرین میراث فرهنگی در آینده نزدیک، بر فعال شدن «انجمن میراث فرهنگی» زیر نظر استاندار و فرماندار در همه استانها تأکید کرد.
وی توصیه کرد در کنار بخش دولتی این موضوع، ظرفیت بخش غیردولتی هم در هر استان فعال شود.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی از امضای بیش از ۱۰ تفاهمنامه سطح بالا با نهادها و دستگاههای مختلف یاد کرد که ظرفیتهای جدیدی را در هر استان به خدمت میگیرد و جدیدترین آنها اعطای تسهیلات مرمت و مقاومتسازی ابنیه و بافتهای تاریخی است.
تأکید بر اتمام طرحهای نیمهکاره تا پایان دولت
دارابی با برشمردن اولویتها و اقدامات استانی در حوزه میراث فرهنگی گفت: کتاب نظام مسائل هر استان مبتنی بر توصیف وضع موجود، فرصتها، چالشها، راهکارها و نیز تعیین راهبردها، رویکردها، سیاستها، خط مشیها، برنامهها و اولویتها از مطالبات جدی ما از استانها است. مبنای تخصیص بودجه و اعتبارات، همین کتاب است.
وی تاکید کرد: اتمام طرحهای نیمه کاره تا پایان دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۴) از اولویتهای اجرایی است.
وی با تشریح اهمیت «تضارب آرا» و «جدال احسن» در دین مبین اسلام، خاطرنشان کرد: با تکصدایی به جایی نمیرسیم. از ظرفیت سرآمدان و چهرههای ماندگار میراث فرهنگی که در سراسر کشور هستند، استفاده کنید.
دارابی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای مراکز آموزش عالی و دانشگاهها و همچنین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تأکید کرد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی، بر همزمانی صیانت از میراث فرهنگی و توسعه کشور و تأمین حقوق عامه مردم تاکید و اذعان کرد: با محافظه کاری و تطویل کار استعلامها و بی پاسخ گذاشتن مطالبات استان نمیتوان از کارآمدی دستگاه اجرایی صحبت کرد. این مهم طرح و برنامه میخواهد، چون منابع و ظرفیتهای مالی و اعتباری کشور، محدود و زیرساختهای مرتبط با آن هم محدود است.
دارابی، ضمن یادآوری نقشآفرینی رسانهها و فضای مجازی در عصر کنونی، نهضت روایتگری، تولید محتوا، توزیع و بازنشر آن به شکل حرفهای را گوشزد کرد.
وی خطاب به مدیران استانی گفت: برای آزمون و خطا، زمان نداریم. بهترین فرصت برای جبران عقبماندگی است. شرایط مطلوبی در مجموعه وزارتخانه، دولت، مجلس و قوه قضائیه حاکم شده است، از این شرایط برای خدمت بهتر و بیشتر به مردم بهره گیری کنیم.
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