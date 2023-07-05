  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۹

مراسم جشن غدیر در گناوه برگزار شد

مراسم جشن غدیر در گناوه برگزار شد

گناوه- مراسم جشن غدیر به مناسبت دهه امامت و ولایت در تالار بهزاد گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری صبح چهارشنبه در مراسم جشن غدیر اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام (ص) به فرمان خداوند متعال پرچم هدایت و امامت جامعه اسلامی را در واقعه بزرگ غدیر به امیرالمومنین (ع) سپرد تا راه هدایت انسان‌ها و رهبری جامعه اسلامی تداوم یابد.

فرماندار گناوه افزود: در واقعه غدیر خم پیامبر (ص) عمامه خود که به عنوان تاج کرامت و افتخار است به امیرالمومنین (ع) اهدا کرد که این حامل این پیام است که اصول مدیریت و هدایت و پیوستن به راه نورانی حق و اطاعت از فرامین الهی با تبعیت پذیری از امام و مولا و ولی میسر می‌شود و پیامبر گرامی اسلام در این واقعه به وظیفه خود که خداوند بر عهده ایشان گذاشت عمل کرد.

وی گفت: این واقعه تنها یک رویداد تاریخی در نقطه جغرافیایی خاص نیست بلکه یک واقعه بزرگ برای تمام بشریت و در تمام دوران‌ها است.

مراسم جشن غدیر در گناوه برگزار شد

وی ادامه داد: غدیر نه تنها برای شیعیان روزی بزرگ و جشنی باشکوه محسوب می‌شود بلکه مسلمانان اهل تسنن و فلاسفه و دانشمندان بزرگ نیز این رویداد بزرگ غدیر را نقل و تأیید کرده‌اند.

فرماندار گناوه بیان کرد: اهداف بلندی در واقعه غدیر نهفته است که بزرگترین هدف آن تداوم راه انبیا و اولیا الهی و هدایت بشر و امت اسلامی و راه اسلام به وسیله امامان و ائمه (ع) تا حکومت مهدی موعود (عج) بوده است.

فرماندار گناوه بیان کرد: امروز ما مفتخریم که تحت پرچم پرافتخار اسلام و مکتب نورانی حضرت امیرالمومنین علی (ع) با تبعیت پذیری از مقام معظم رهبری، جانشین صالح و شایسته، فردی حکیم، آگاه و معتقد به معاد و مردم سالاری دینی و با مبارزه با دشمنان اسلام به ویژه مشرکین راه امام علی (ع) را در همه عالم ادامه می‌دهیم و به همه عالم اعلام می‌کنیم که مسیر حرکت ما، آرمان و آئین ما اسلام ناب و مسیر ما ادامه راه علی بن ابی طالب (ع) است.

وی بیان گفت: در برهه کنونی همه ما با تبعیت پذیری از احکام نورانی اسلام و مکتب نورانی امیرالمومنین علی (ع) تحت زعامت ولی امر مسلمین جهان رهبر معظم انقلاب باید در راه خدمت به مردم تلاش و گام برداریم.

صفری یادآور شد: ام القرای جهان اسلام امروز در ایران اسلامی است و صدای امیرالمومنین (ع) از حنجره نورانی ولی فقیه به همه عالم اعلام می‌دارد که راه، مسیر و مکتب ما همان راه و مسیر امیر المومنین علی (ع) است.

وی گفت: همه با تبعیت پذیری از مقام معظم رهبری در مقابل دسیسه‌های دشمنان از تهاجم فرهنگی و اقتصادی به فضل و یاری خداوند و پشتیبانی مردم غیور و جوانان شجاع ایران اسلامی ایستاده‌ایم و برای پیشرفت و معرفی و سربلندی کشور در همه عالم تلاش خواهیم کرد.

مراسم جشن غدیر در گناوه برگزار شد

این برنامه به همت انجمن مهرآفرین عصر امام زمان (عج) و با همکاری سپاه انصارالحسین (ع)،کمیسیون بانوان شورای شهر گناوه، خانه مشارکت‌های مردمی سلامت شهرستان، شهرداری، نمایندگی عتبات و عالیات، گروه فرهنگی فرشتگان سرزمین من گناوه در تالار بهزاد این شهر برگزار شد که اجرای نمایش توسط گروه تئاتر عاشوراییان شهرستان دیلم، اجرای حرکات ورزشی، مسابقه، سرود و اهدا جوایز از دیگر بخش‌ها بود.

مراسم جشن غدیر در گناوه برگزار شد

مراسم جشن غدیر در گناوه برگزار شد

کد مطلب 5827971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها