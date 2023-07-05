مراسم جشن غدیر در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری صبح چهارشنبه در مراسم جشن غدیر اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام (ص) به فرمان خداوند متعال پرچم هدایت و امامت جامعه اسلامی را در واقعه بزرگ غدیر به امیرالمومنین (ع) سپرد تا راه هدایت انسان‌ها و رهبری جامعه اسلامی تداوم یابد.

فرماندار گناوه افزود: در واقعه غدیر خم پیامبر (ص) عمامه خود که به عنوان تاج کرامت و افتخار است به امیرالمومنین (ع) اهدا کرد که این حامل این پیام است که اصول مدیریت و هدایت و پیوستن به راه نورانی حق و اطاعت از فرامین الهی با تبعیت پذیری از امام و مولا و ولی میسر می‌شود و پیامبر گرامی اسلام در این واقعه به وظیفه خود که خداوند بر عهده ایشان گذاشت عمل کرد.

وی گفت: این واقعه تنها یک رویداد تاریخی در نقطه جغرافیایی خاص نیست بلکه یک واقعه بزرگ برای تمام بشریت و در تمام دوران‌ها است.

وی ادامه داد: غدیر نه تنها برای شیعیان روزی بزرگ و جشنی باشکوه محسوب می‌شود بلکه مسلمانان اهل تسنن و فلاسفه و دانشمندان بزرگ نیز این رویداد بزرگ غدیر را نقل و تأیید کرده‌اند.

فرماندار گناوه بیان کرد: اهداف بلندی در واقعه غدیر نهفته است که بزرگترین هدف آن تداوم راه انبیا و اولیا الهی و هدایت بشر و امت اسلامی و راه اسلام به وسیله امامان و ائمه (ع) تا حکومت مهدی موعود (عج) بوده است.

فرماندار گناوه بیان کرد: امروز ما مفتخریم که تحت پرچم پرافتخار اسلام و مکتب نورانی حضرت امیرالمومنین علی (ع) با تبعیت پذیری از مقام معظم رهبری، جانشین صالح و شایسته، فردی حکیم، آگاه و معتقد به معاد و مردم سالاری دینی و با مبارزه با دشمنان اسلام به ویژه مشرکین راه امام علی (ع) را در همه عالم ادامه می‌دهیم و به همه عالم اعلام می‌کنیم که مسیر حرکت ما، آرمان و آئین ما اسلام ناب و مسیر ما ادامه راه علی بن ابی طالب (ع) است.

وی بیان گفت: در برهه کنونی همه ما با تبعیت پذیری از احکام نورانی اسلام و مکتب نورانی امیرالمومنین علی (ع) تحت زعامت ولی امر مسلمین جهان رهبر معظم انقلاب باید در راه خدمت به مردم تلاش و گام برداریم.

صفری یادآور شد: ام القرای جهان اسلام امروز در ایران اسلامی است و صدای امیرالمومنین (ع) از حنجره نورانی ولی فقیه به همه عالم اعلام می‌دارد که راه، مسیر و مکتب ما همان راه و مسیر امیر المومنین علی (ع) است.

وی گفت: همه با تبعیت پذیری از مقام معظم رهبری در مقابل دسیسه‌های دشمنان از تهاجم فرهنگی و اقتصادی به فضل و یاری خداوند و پشتیبانی مردم غیور و جوانان شجاع ایران اسلامی ایستاده‌ایم و برای پیشرفت و معرفی و سربلندی کشور در همه عالم تلاش خواهیم کرد.

این برنامه به همت انجمن مهرآفرین عصر امام زمان (عج) و با همکاری سپاه انصارالحسین (ع)،کمیسیون بانوان شورای شهر گناوه، خانه مشارکت‌های مردمی سلامت شهرستان، شهرداری، نمایندگی عتبات و عالیات، گروه فرهنگی فرشتگان سرزمین من گناوه در تالار بهزاد این شهر برگزار شد که اجرای نمایش توسط گروه تئاتر عاشوراییان شهرستان دیلم، اجرای حرکات ورزشی، مسابقه، سرود و اهدا جوایز از دیگر بخش‌ها بود.