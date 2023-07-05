بیستمین دوره پویش کتابخوانی پویا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه عید غدیر خم، بیستمین دوره از پویش کتابخوانی پویا با محوریت کتاب «میثم و شهر ترس‌های ممنوعه» سه شنبه ۱۳ تیر آغاز به کار کرد. این دوره از پویش کتاب‌خوانی پویا با همکاری مرکز رسانه‌ای شیرازه و نشر مهرستان و انتشارات کمیکا برگزار می‌شود.

کتاب «میثم و شهر ترس‌های ممنوعه» نوشته احمدرضا امیری فارسانی و مرضیه مولوی با تصویرگری مرتضی محمد ویژه کودکان و نوجوانان است. این کتاب داستان پسری به نام میثم را روایت می‌کند که در قبیله‌ای جنگجو و مبارز زندگی می‌کند؛ اما از اینکه شمشیر به دستش بگیرد می‌ترسد. آن هم در میان مردمی که انگار از هیچ چیزی نمی‌ترسند. نوجوانان در این داستان مصور می‌خوانند که میثم چطور با ترس‌هایش مواجه می‌شود.

این دوره از پویش همراه با جوایز صد میلیون ریالی است و کودکان و نوجوانان علاقه‌مند برای شرکت در آن می‌توانند عدد ۴ را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۰۰۰ ارسال کنند.