تیم ملی والیبال نشسته بانوان نایب قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا که در قزاقستان جریان دارد، امروز شنبه دیدار نهایی بخش بانوان میان دو تیم ایران و چین برگزار شد.

در این دیدار تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران با نتیجه ۳ به صفر برابر حریف خود که عنوان نایب قهرمانی بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را در اختیار دارد، شکست خورد و با کسب مدال نقره آسیا به کار خود پایان داد.

قهرمان مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا صاحب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس می‌شود، بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته بانوان با از کسب سهمیه این بازی‌ها بازماند.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان پیش از دیدار فینال و متحمل شکست برابر چین، تیم‌های کره جنوبی، قزاقستان، هند (مرحله مقدماتی) و ژاپن (مرحله نیمه نهایی) را از پیش رو برداشته بود.