فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دمایی هوا در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای هشت درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته بندان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

وی ادامه داد: از امشب روند افزایش دمای هوا را انتظار داریم و روز دوشنبه افزایش محسوس و موقت دما پیش بینی می‌شود.

زارعی از وزش تند باد برای امروز خبر داد و گفت: روزهای دوشنبه و سه شنبه بر سرعت وزش باد افزوده می‌شود.

به گفته کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی، وزش باد نسبتا شدید تا شدید سبب خیزش گرد و خاک و کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.