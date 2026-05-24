۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

ثبت دمای ۴۲ درجه در خراسان جنوبی؛ هوا گرم‌تر می‌شود

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در شبانه‌روز گذشته، بندان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دمایی هوا در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای هشت درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته بندان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

وی ادامه داد: از امشب روند افزایش دمای هوا را انتظار داریم و روز دوشنبه افزایش محسوس و موقت دما پیش بینی می‌شود.

زارعی از وزش تند باد برای امروز خبر داد و گفت: روزهای دوشنبه و سه شنبه بر سرعت وزش باد افزوده می‌شود.

به گفته کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی، وزش باد نسبتا شدید تا شدید سبب خیزش گرد و خاک و کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

