به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری گرم‌ترین روزهای سال را تجربه خواهیم کرد؛ گرمایی که ممکن است پایداری شبکه برق را دچار اختلال کند و نیاز به همکاری مردم در این روزها به شدت احساس می‌شود. هفته گذشته بود که مصرف برق کشور رکورد ۷۰ هزار مگاوات را به نام خود ثبت کرد در حالی که سال گذشته بیشترین میزان مصرف برق در کشور مربوط به ۲۵ مردادماه و با مصرف ۶۹ هزار و ۴۸۷ مگاوات بوده است.

اگرچه ۴۰ درصد از مشترکان برق از ابتدای ورود به پیک گرما مشمول پاداش مصرف شدند، اما به گفته سخنگوی صنعت برق شبکه برق کشور پایدار است اما با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق به همه مشترکان خانگی و تجاری توصیه می‌کنیم مدیریت مصرف برق را جدی بگیرند. زیرا همه همکاران صنعت برق کشور در بخش‌های مختلف از جمله نیروگاه‌ها، شرکت‌های توزیع و انتقال نیروی برق برای تأمین برق پایدار و مطمئن برای همه مشترکان در تلاش هستند.

حالا هم گفته می‌شود شدت مصرف انرژی ایران ۲ برابر متوسط جهانی است عبدالصاحب ارجمند مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو در رابطه با مصرف برق در ایران گفته است: ایران در حوزه تولید انرژی رتبه چهاردهم را در جهان دارد که این امر نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادی، افزایش رفاه و نیز امنیت جامعه در بخش‌های مختلف داشته است.

به گفته این مقام مسئول بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان‌های بین‌المللی در حال حاضر ۹۹.۹ درصد مردم ایران به انرژی برق دسترسی دارند و از دو سال گذشته نیز توزیع پنل‌های خورشیدی قابل حمل به عشایر در دستور کار قرار گرفته و تا کنون در این حوزه بیش از ۲۰ هزار پنل خورشیدی میان عشایر کشور توزیع شده است.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات بزرگ ایران در حوزه مصرف برق، بالا بودن شدت انرژی است که در حال حاضر ۴ برابر متوسط کشورهای توسعه یافته و ۲ برابر متوسط جهانی است که در صورت اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف می‌توانیم شدت انرژی ایران را نیز تا یک چهارم کاهش دهیم.

به نظر می‌رسد با هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش دما در روزهای جاری و به خصوص دمای ۴۵ درجه در تهران بهتر است مشترکان برق هم مصرف بهینه برق را در پیش بگیرند تا به پایداری شبکه برق کمک کنند و هم مشمول پاداش شوند.