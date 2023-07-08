پدر شهیدان «صالحی» به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم «عزیز صالحی» پدر شهیدان «صادق و حسن صالحی» پس از سال‌ها فراق از فرزندان دلیر و افتخارآفرینش روز گذشته (۱۶ تیرماه ۱۴۰۲) به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر پاک این پدر گرانقدر روز یکشنبه ۱۸ تیر ساعت ۱۰ در مسجد علوی واقع در کوت شیخ بایندر ساحلی کوچه بهمن‌شیر به سمت قطعه والدین شهدا خرمشهر با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

شهید صادق صالحی در سوم دی ماه ۱۳۵۲ متولد شد و بیست هفتم آذرماه ۱۳۶۲ در بمباران هوایی کارون به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید حسن صالحی در ششم شهریور ماه ۱۳۴۵ متولد و در چهارم تیرماه ماه ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت شد.