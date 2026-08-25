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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

سرمایه‌گذاری ۱۷۰۰ میلیارد تومانی در طرح‌های عمرانی و صنعتی میبد

سرمایه‌گذاری ۱۷۰۰ میلیارد تومانی در طرح‌های عمرانی و صنعتی میبد

یزد- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یزد از افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و صنعتی در شهرستان میبد با اعتباری بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه‌حسینی صبح سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های هفته دولت در شهرستان میبد، ضمن تجلیل از ظرفیت‌های خیران و بخش خصوصی در توسعه این شهرستان اظهار کرد: در هفته دولت امسال، بیش از ۴۰ طرح در حوزه‌های دولتی و خصوصی در میبد به بهره‌برداری رسید که نقش مؤثری در پویایی و نشاط اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

وی مجموع سرمایه‌گذاری بخش دولتی را نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان و بخش صنعت و خصوصی را بیش از یک‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با راه‌اندازی این مجموعه‌های صنعتی، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۵۰ نفر از نیروهای کار بومی فراهم شده است.

شاه‌حسینی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه اداری و فرمانداری ویژه میبد، ابراز امیدواری کرد: با تداوم سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاری و مشارکت حداکثری بخش خصوصی، شتاب توسعه و تولید در این شهرستان بیش از پیش افزایش یابد.

کد مطلب 6926947

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