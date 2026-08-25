به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه‌حسینی صبح سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های هفته دولت در شهرستان میبد، ضمن تجلیل از ظرفیت‌های خیران و بخش خصوصی در توسعه این شهرستان اظهار کرد: در هفته دولت امسال، بیش از ۴۰ طرح در حوزه‌های دولتی و خصوصی در میبد به بهره‌برداری رسید که نقش مؤثری در پویایی و نشاط اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

وی مجموع سرمایه‌گذاری بخش دولتی را نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان و بخش صنعت و خصوصی را بیش از یک‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با راه‌اندازی این مجموعه‌های صنعتی، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۵۰ نفر از نیروهای کار بومی فراهم شده است.

شاه‌حسینی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه اداری و فرمانداری ویژه میبد، ابراز امیدواری کرد: با تداوم سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاری و مشارکت حداکثری بخش خصوصی، شتاب توسعه و تولید در این شهرستان بیش از پیش افزایش یابد.