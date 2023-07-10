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۱۹ تیر ۱۴۰۲، ۸:۴۶

وزیر ارتباطات در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

از ورود استارلینک به ویژه در روستاها استقبال می کنیم

از ورود استارلینک به ویژه در روستاها استقبال می کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از ورود ارائه دهندگان خدمات اینترنت ماهواره ای به ویژه استارلینک به کشور مشروط به رعایت قواعد سرزمینی استقبال می کنیم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین مصوبه اتحادیه جهانی مخابرات مبنی بر ورود اینترنت ماهواره‌ای به ایران گفت: همچون گذشته از ارائه دهندگان خدمات اینترنت ماهواره‌ای برای فعالیت در جمهوری اسلامی ایران به خصوص فعالیت در مناطق روستایی استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به استقبال وجود اینترنت ماهواره‌ای برای پوشش مناطق روستایی افزود: با وجود اینکه از ابتدای دولت تاکنون بیش از ۴ هزار روستا به اینترنت پرسرعت متصل شدند اما هنوز هم حدود ۳ هزار و ۵۰۰ روستا داریم که به اینترنت پر سرعت متصل نیستند لذا ارائه دهندگان خدمات اینترنت ماهواره‌ای می‌توانند در این مناطق فعالیت کنند.

زارع پور در ادامه تاکید کرد: این استقبال مشروط به این است که قواعد سرزمین جمهوری اسلامی ایران را قبول کنند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته در آخرین جلسه RRB ،مجموعه‌ای که در حوزه فضایی و ارتباطات رادیویی ذیل اتحادیه بین المللی مخابرات تصمیم گیری می‌کند و بالاترین مرجع تصمیم گیری است ، در آنجا استارلینک را ملزم کردند تا بر اساس مصوبه ITU قواعد سرزمین جمهوری اسلامی ایران را رعایت کند.

زارع پور تصریح کرد: با این الزام، مجوز به ارائه دهندگان اینترنت ماهواره‌ای بهتر انجام می‌شود و اعلام آمادگی می‌کنیم که هر کدام از ارائه دهندگان خدمات اینترنت ماهواره‌ای مخصوصاً استارلینک که از همه جلوتر است می‌توانند در ایران سرویس دهند مشروط بر اینکه این الزام اتحادیه بین المللی مخابرات را رعایت کنند.

کد مطلب 5832268
هنگامه فروغی

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