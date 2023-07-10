‎۵ رأس جبیر به پارک ملی دریایی نایبند منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست استان بوشهر، عبدالرحمن مرادزاده با اشاره به انتقال رأس جبیر به پارک ملی دریایی نایبند اظهار داشت: ۲ رأس از این گونه حائز اهمیت شامل یک جفت جبیر توسط مأموران اجرایی حفاظت محیط زیست استان فارس کشف و ضبط شده بود که پس از هماهنگی‌های لازم توسط پرسنل اداره کل محیط زیست بوشهر به این پارک ملی منتقل شد.

وی اضافه کرد: سه رأس دیگر نیز شامل ۲ رأس جبیر نر و یک رأس جبیر ماده حدود سه سال پیش از متخلفین نگهداری غیر قانونی این وحوش در استان بوشهر کشف و ضبط شده بود که موقتاً در محل مناسب و جداگانه ای در مجاورت محل تکثیر و پرورشی استاندارد سازی شده در بوشکان، با نظارت این اداره کل نگهداری می‌شد که هم اکنون به زیستگاه نای بند منتقل شدند.

‎ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار داشت: مراحل زنده گیری، انتقال که توسط قفس‌های مخصوص نگهداری و جابجایی بوده است و رهاسازی این جبیرها به صورت کاملاً استاندارد صورت گرفته و قبل از رهاسازی نمونه گیری جهت مطالعات آتی ژنتیکی نیز از آنها به عمل آمده است.

وی ادامه داد: به منظور انطباق بیشتر با شرایط طبیعی فعلاً در محوطه وسیع فنس رها شدند که مطمئناً در افزایش تنوع ژنتیکی در داخل فنس نقش برجسته ای داشته و پس از مدتی و با رصد آنان و آمادگی بیشتر آنها، در زیستگاه رهاسازی خواهند شد.