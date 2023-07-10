مجوز فعالیت ۴۶ دهیاری در چهار محال و بختیاری صادر شد

علی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دهیاران سال‌های سال منتظر بودند که به صورت رسمی استخدام شوند.

وی افزود: خوشبختانه هم‌اینک دستورالعمل جذب دهیاران و کارکنان دهیاری‌ها ابلاغ شده است، مقدمات آن تقریباً نهایی شده و امیدواریم در تابستان امسال بتوانیم آزمون استخدام آنان را برگزار کنیم.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کارکنان دهیاری‌ها اعم از امور مالی، حسابداری، دفاتر فنی و دهیاران می‌توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند.

زاهدی عنوان کرد: دهیاران تقاضا داشتند که دستگاه اجرایی شوند که این مهم در شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری مطرح، بررسی و مصوب شد.

وی خاطرنشان کرد: از این به بعد دهیاری‌ها به عنوان دستگاه اجرایی می‌توانند انجام وظیفه کنند این یک تحول بزرگ است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: دهیاران نمی‌توانستند از اعتبارات تملک دارایی، ملی و سایر اعتباراتی که در منابع ملی و استانی وجود دارد استفاده کنند.

زاهدی بیان کرد: دهیاری‌ها تنها از واریزی‌های دهیاری‌ها که ارزش افزوده بود استفاده می‌کردند اما از این به بعد دهیاران می‌توانند از هر نوع اعتباری با ذی‌حساب مجزا استفاده کنند.

وی تاکید کرد: به طور کلی می‌توان اینگونه گفت که دهیاری‌ها از امروز یک دستگاه اجرایی مجزا هستند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: هم‌اکنون ۴۶ دهیاری در این استان مجوز گرفتند و تبدیل به دستگاه اجرایی شدند.