ازنا همچنان در انتظار فولادی شدن

خبرگزاری مهر - گروه استانها: یکی از مطالبات مردم شهرستان ازنا فعالشدن کارخانه فولاد ازنا است که بیشتر از ۲۰ سال وعده آن داده شده است، مجوز اولیه کارخانه فولاد ازنا سال ۸۱ صادر و فعالیت رسمی برای احداث این کارخانه از سال ۸۵ آغاز شد، این واحد صنعتی که یکی از مهمترین پروژههای استان لرستان در این حوزه محسوب میشود قرار بوده با ظرفیت تولید سالانه یکمیلیونی و ۲۰۰ هزار تن ورق در فاز اول و سالانه ۷۰۰ هزار تن فولاد در فاز دوم وارد چرخه فعالیت شود.
این پروژه صنعتی ازآنجهت برای لرستان و لرستانیها ارزشمند است که بهرهبرداری از آن میتواند به طور مستقیم ۱۵۰۰ شغل در یکی از بیکارترین استانهای کشور ایجاد کند که این رقم مجزا از اشتغال غیرمستقیم این واحد صنعتی است.
از سوی دیگر مجتمع فولاد ازنا در صورت بهرهبرداری کامل میتواند از خروج سالانه میلیونها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده و به این لحاظ نیز از مهمترین واحدهای صنعتی کشور محسوب میشود و این در حالی است که همچنان وضعیت آن در هالهای از ابهام است.
این پروژه ۲۰ ساله در بین مصوبات و پروژههای سفر دولت سیزدهم برای تعیین تکلیف قرار گرفته است اما مسئولان همچنان اما و اگرهایی دارند و همچنان مردم برای تعیین تکلیف و آغاز فعالیت آن در انتظارند.
رونمایی از وعده جدید برای پروژه
در آخرین اظهارنظرها، «فرهاد زیویار» استاندار لرستان اعلام کرده است: تا یک ماه آینده زمینه مشارکت فولاد مبارکه اصفهان در تسریع پروژه فولاد ازنا فراهم میشود.
وی ادامه داد: ظرف مدت یک ماه آینده زمینه مشارکت فولاد مبارکه اصفهان و رفع موانع موجود و سرعت بخشی به پیشرفت پروژه فولاد ازنا در دستور کار قرار گیرد.
استاندار لرستان گفت: در این راستا و طی نشستی با اکبری و بهاروند به ترتیب معاونین مالی و سرمایهگذاری فولاد مبارکه اصفهان در خصوص بررسی تخصصی وضعیت کارخانه فولاد ازنا و ارزیابی زمینه مشارکت و سرمایهگذاری فولاد مبارکه اصفهان در این پروژه بحث و تبادل نظر شد.
فولاد ازنا درگیر مشکلات حقوقی
پیشازاین بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت فولاد ازنا، اظهار داشت: این طرح از سال ۸۵ آغاز شده و فاز اول آن تولید انواع ورقهای فولادی با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این مجموعه دچار مسائل حقوقی است، عنوان کرد: وزیر صمت و همچنین استاندار لرستان پیگیر رفع مسائل و مشکلات این مجموعه هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تأکید بر اینکه این مجموعه دارای مصوبه سفر دولت به استان نیز است، افزود: به سرمایهگذار این مجموعه مهلتی داده شده تا به تعهدات خود عمل و نسبت به راهاندازی و تأمین منابع مالی آن اقدام کند.
جعفری، ادامه داد: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز درخواست و موارد مدنظر این مجموعه اخذ و به ستاد تسهیل ملی منعکس شد.
وی با تأکید بر اینکه در ستاد تسهیل ملی نیز یک سری موارد را به سرمایهگذار پروژه از جمله اینکه نسبت به تأمین منابع مالی اقدام کند، منعکس شد، افزود: بخش اعظمی از ارز موردنیاز این پروژه در سال ۸۵ توسط بانک صنعت و معدن تأمین و به این مجموعه تزریق شده، الان فاز اول این مجموعه بالغ بر ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، متأسفانه شرایط خوبی را ندارد.
خلعید در انتظار سرمایهگذار طرح
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، بیان داشت: جلسات متعددی در سطح وزارت، دستگاه قضا و… برای این مجموعه برگزار کردهایم، امیدواریم سرمایهگذار به تعهدات خود عمل کند، در غیر این صورت روشهای دیگری از سوی بانک صنعت و معدن به کار گرفته میشود و نسبت به خلعید آن اقدام میشود.
جعفری، تأکید کرد: در روزهای پایانی مهلت سهماهه به سرمایهگذار هستیم، ما منتظریم که گزارش کاملی از این مجموعه تهیه کنیم و به مراجع بالادست، استاندار، وزیر صمت و … منعکس کنیم تا دراینخصوص تصمیمگیری صورت گیرد، چرا که این مجموعه یکی از مطالبات به حق مردم و جز مصوبات سفر رئیسجمهور به لرستان است.
نظر شما