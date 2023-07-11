محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ مردمی «پای خانواده ایستاده‌ایم» در شهر کرمانشاه، اظهار کرد: این تجمع مردمی به مناسبت روز عفاف و حجاب و در سالروز حمله رژیم پهلوی به مسجد گوهرشاد روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه و از ساعت ۱۷:۳۰ در چهارراه نوبهار برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه گردهمایی خانوادگی عفاف و حجاب در کرمانشاه در راستای مخالفت مردم با توطئه‌های دشمنان برای عفت‌زدایی از جامعه است، افزود: حجاب و عفاف مهمترین نماد دین است که دشمن در یک قرن گذشته علیه این موضوع برنامه داشته و اقدام کرده است و از کشف حجاب رضاخانی به دستور انگلستان تا اغتشاشات سال گذشته با هدایت غرب این خط مقابله ادامه دارد.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه با اشاره به توطئه‌های شوم دشمن برای خروج خانواده‌های ایرانی از مسیر عفت و پاکدامنی، تصریح کرد: دشمن در مقابله با انقلاب اسلامی شکست خورده و براین اساس به دنبال مقابله با خانواده ایرانی به عنوان یکی از ارکان جامعه است تا بتواند نقشه‌های شوم خود را پیاده کند.

آمویی با بیان اینکه خانواده طیبه یکی از برکات الهی است، خاطرنشان کرد: از دامان خانواده‌های ایرانی شهدایی تقدیم انقلاب اسلامی شد که امنیت را در سراسر منطقه ایجاد کرد و خانواده ایرانی در تمام مقاطع حساس انقلاب اسلامی دشمن را مأیوس کرده است.