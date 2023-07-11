فرمانده ناوگان زیردریایی ارتش روسیه به ضرب چهار گلوله کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، استانیسلاو رژیتسکی، فرمانده یگان زیردریایی و رئیس بخش بسیج نظامی ارتش روسیه در شهر جنوبی کراسنودار با شلیک یک فرد مسلح کشته شد.

رسانه‌های رسمی روسیه از جمله خبرگزاری تاس نوشته‌اند که فرمانده کشته‌شده روس، یکی از فرماندهان ناوگان زیردریایی روسیه در دریای سیاه بوده است. رسانه‌های اوکراینی مدعی شده‌اند که رژیتسکی مسئولیت حمله با موشک کروز «کالیبر» به مواضع و اهداف اوکراین را برعهده داشته است.

به نوشته تاس، رژیتسکی، فرماندهی زیردریایی کراسنودار که از نام این شهر برگرفته شده را عهده‌دار بوده است. براساس اعلام وزارت دفاع روسیه، زیردریایی کراسنودار نوعی زیردریایی دیزلی-برقی است که به سفارش ناوگان دریای سیاه روسیه ساخته و به منظور «مقابله با کشتی‌های سطح دریا، زیردریایی‌ها، مین دریایی و عملیات شناسایی طراحی شده است.»

یک رسانه برخط که جنگ اوکراین و روسیه را پوشش می‌دهد، مدعی شده که رژیتسکی دیروز(دوشنبه) در جریان دوی صبحگاهی در مجاورت یک مجموعه ورزشی چهار بار هدف شلیک قرار گرفته و علاوه بر این، در حمله جولای ۲۰۲۲ روسیه به شهر وینیتسیا اوکراین با یک موشک مبتنی بر زیردریایی دخالت داشته است؛ حمله‌ای که ۲۳ نفر در جریان آن کشته شدند.

روسیه پس از این حمله اعلام کرد که محل یکی از جلسات فرماندهان نیروی هوایی اوکراین را هدف گرفته و کشته شدن غیرنظامیان کذب است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین این حمله را «تروریسم آشکار» توصیف کرد.