به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوذر کاظمیان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم محرم و صفر، گفت؛ گردهمایی بزرگ هیئات مذهبی شهرستان میاندورود در آستانه محرم الحرام ۱۴۴۵ و با هدف برنامه ریزی و هماهنگی‌های بیشتر با سخنرانی آیت الله معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم الحرام و با تاکید بر برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم محرم و صفر ۱۴۴۵، اظهار داشت: به همت اداره تبلیغات اسلامی و شورای هیئات مذهبی شهرستان میاندورود گردهمایی بزرگ تشکل‌های دینی و هیأت‌های مذهبی ویژه محرم ۱۴۴۵ با هدف انسجام بخشی و برنامه ریزی بیشتر با سخنرانی آیت الله معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر در تکیه بالای شهر سورک برگزار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و ضرورت هماهنگی‌های بیشتر برای برگزاری مراسم محرم و صفر، افزود: این گردهمایی با عنوان سلام بر محرم و با شعار، زیر خیمه اش همه یک خانواده ایم در روز چهارشنبه مورخه ۲۱ تیرماه سال جاری در تکیه بالای شهر سورک برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میاندورود در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از فعالیت‌های باشکوه بسیار ارزشمند تشکل‌های دینی و هیئات مذهبی در برپایی مراسم عید غدیر امسال، خاطر نشان کرد: پاسداشت مراسم سوگواری اهل بیت (ع) به ویژه سوگواری و عزاداری برای حضرت سیدالشهداء آقا اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش مورد تاکید بزرگان دین بوده است و محرم و صفر امسال قطعاً تأثیر بسیار زیادی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی به ویژه در حوزه تمدن نوین اسلامی خواهد داشت.

وی گفت: گردهمایی بزرگ تشکل‌های دینی و هیئات مذهبی شهرستان میاندورود ویژه محرم الحرام ۱۴۴۵ در روز چهارشنبه مورخه ۲۱ تیرماه سال جاری و درتکیه بالای شهر سورک و با سخنرانی آیت الله معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر و مداحی جمعی از مادحین این شهر برگزار می‌شود.