پرونده استرداد اشیا در دستور کار/برپایی نمایشگاهی از آثار برگشتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی قائم مقام وزارت میراث فرهنگی در صفحه مجازی خود درباره رونمایی از سنگ نگاره ساسانی استرداد شده به ایران نوشت: برابر آمار حدود ۳۵ نقش برجسته ساسانی ثبت شده داریم که دو اثر آن هم اکنون در سایر کشورهایی که زمانی تحت امپراتوری ایران بزرگ بودند هستند و مابقی در ایران عزیز است.

وی افزود: نقش برجسته‌ها یکی از منابع بسیار مهم تصویری برای شناخت هنر هر دوره و نقش تابلوی تبلیغاتی برای انتقال مفاهیم به مخاطبان را دارد. یکی از نقش برجسته‌های ساسانی که در سال ۱۳۶۷ به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده بود، پس از سال‌ها با اهتمام دستگاه‌های مسئول به خصوص وزارت امور خارجه و وزارت میراث فرهنگی روز دوشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲ در محل موزه ملی ایران با حضور اینجانب و در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات داخلی و خارجی رونمایی شد.

قائم مقام وزارت میراث فرهنگی بیان داشت: کنوانسیون ۱۹۷۰ میلادی درباره استرداد آثار فرهنگی تاریخی در جهان نقش مهمی را بر عهده دارد کارگروهی ۱۲ نفره از کارشناسان اصالت این اثر تاریخی را تأیید کرده اند.

وی گفت: بیشتر ۲۹ قلم ظروف و مجسمه‌های سفالی مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی از هزاره دوم قل از میلاد مسیح تا دوران اسلامی و متعلق به مناطق مختلف کشورمان از فرانسه مسترد شده است.

مقام وزارت میراث فرهنگی ادامه داد: این ۲۹ قلم را آقای گوبلو نماینده ژنرال دوگل که به منزله سفیر فرانسه آزاد در ایران بود در خلال جنگ جهانی دوم از ایران خارج کرده بود، که اخیراً با تلاش همکاران در وزارت امور خارجه به کشور بازگردانده شده است.

دارابی گفت: نمایشگاهی از آثار تاریخی فرهنگی بازگردانده شده از خارج و داخل کشور در دولت سیزدهم که موفقیت بس بزرگی محسوب می‌شود در هفته دولت در موزه ملی ایران برای بازدید عموم دایر خواهد شد.

وی بیان داشت: بیش از ۱۲ پرونده استرداد آثار و اشیای فرهنگی تاریخی در دستور کار معاونت میراث فرهنگی است که در موقع مناسب اطلاع رسانی می‌شود.