۱۴ مدرسه آسیب دیده زلزله خوی تحویل آموزش و پرورش می شود

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع از ۷۸ مدرسه واقع شده در کانون زلزله اخیر شهرستان خوی ۸ مدرسه هیچ گونه آسیبی ندیده بود و از آنان استفاده می‌شد ولی ۷۰ مدرسه دیگر نیازمند تعمیرات بودند که ۵۰ درصد این بناها تعمیر شد.

وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی ۳۵ مدرسه که در کانون زلزله سال گذشته شهرستان خوی واقع شده بود، در ماه اخیر به پایان رسید، اظهار کرد: هم اکنون این ۳۵ مدرسه با ۳۱۳ کلاس درس مورد استفاده است، ۱۴ مدرسه نیز در قالب ۱۱۳ کلاس درس پیمان سپاری شده که از محل اعتبارات مدیریت بحران با مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار و زمانبندی سه تا ۱۲ ماه برای عملیات اجرایی، تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

مطهری اضافه کرد: تخصیص اعتبارات ویژه به بازسازی مدارس خوی نیز که با پیگیری‌های استاندار آذربایجان غربی به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش استان انجام شد موجب شد تا مدارس این منطقه نیز بهسازی، بازسازی و مقاوم سازی شود.

مطهری در خصوص سرانه فضای آموزشی در استان نیز گفت: سرانه فضای آموزشی استان در طول فعالیت دولت سیزدهم از چهار مترمربع به ۴.۲۲ سانتی مترمربع در حال حاضر رسیده و ۲۲ سانتی متر به فضای آموزشی استان در دولت سیزدهم اضافه شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی اضافه کرد: اعتبار امسال برای اتمام طرح‌های نیمه تمام هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده اما برای رسیدن به میانگین فضای آموزشی کشور و اتمام پروژه‌های نیمه تمام آموزشی به ۲ برابر این مبلغ نیاز است.