به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیسی کشور در جمع خبرنگاران درباره برگزاری نخستین رویداد «کمپ» اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی و جمعآوری ایدههای خلاقانه جوانان ۱۸ تا ۲۵ سال محلات و تبدیل این ایدهها به محصول و تولید برگزار شد.
وی افزود: در این رویداد، ۲۰۰ نفر از جوانان محلات در قالب تیمهای ۱۰ تا ۱۲ نفره و طی یک کارگاه آموزشی چهارروزه، زیر نظر مربیان و منتورهایی که با همکاری معاونت علمی ریاستجمهوری به کار گرفته شدند، حضور داشتند و ایدههای خود را مطرح کردند.
حسینی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این کارگاهها، آموزش کار تیمی و آشنایی جوانان با فرآیند تبدیل ایده به محصول و همچنین ایجاد نظام ارجاع است تا مشخص شود از چه منابع، مراجع و مسیرهای قانونی میتوان برای حمایت و عملیاتیکردن این ایدهها استفاده کرد.
وی با اشاره به برنامه راهاندازی «خانههای خلاق» در محلات گفت: در سراسر کشور ۲۷۵۰ پایگاه محلی «سلام محله» داریم که در آنها ۲۵ نوع فعالیت اجتماعی آغاز شده است. یکی از این فعالیتها ایجاد خانههای خلاق است که فرآیند راهاندازی آن با برگزاری چنین رویدادهایی آغاز میشود.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: امسال در هر استان یک خانه خلاق راهاندازی خواهد شد و در ادامه، برنامه داریم ۲۷۵۰ مرکز «سلام محله» نیز از ظرفیت خانههای خلاق برخوردار شوند.
حسینی درباره موضوع ایدههای ارائهشده در این رویداد گفت: هیچ محدودیتی برای نوع ایدهها وجود ندارد و جوانان میتوانند در حوزههای مختلف ایدههای خود را مطرح کنند؛ از جمله کیف هوشمند، سالمندیاب، فناوریهای مرتبط با مراقبت و همراهی، مشاغل مراقبتی، ایدههای تکنولوژیک و الکترونیکی و حتی حوزههای تولید و توزیع.
وی تأکید کرد: این طرح صرفاً مختص جامعه هدف سازمان بهزیستی نیست، بلکه همه جوانان محله میتوانند در آن مشارکت داشته باشند. یکی از ویژگیهای این برنامه، تلفیق و همکاری جامعه هدف با سایر جوانان محله برای تولید و اجرای ایدههاست.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سایر برنامههای محلهمحور اظهار کرد: در طرح «سلام محله» برنامههایی مانند پاتوق سالمندان، حساب امید محله، تعاونیهای محلهمحور و باشگاه کارآفرینان و مهارتآموزان پیشبینی شده است که همه ساکنان محله میتوانند از آنها استفاده کنند و در آنها مشارکت داشته باشند.
حسینی افزود: به همین دلیل، طرح «سلام محله» علاوه بر ارائه خدمات، نوعی تلفیق اجتماعی نیز ایجاد میکند و موجب میشود جامعه هدف بهزیستی و سایر جوانان محله در کنار یکدیگر ایدهپردازی و فعالیت کنند؛ موضوعی که میتواند تأثیر قابل توجهی بر جامعه محلی داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به اختصاص منابع اشتغال به جوانان گفت: معاونت اشتغال اعلام کرده است که بخشی از منابع مربوط به اشتغال به صنایع و فعالیتهای مرتبط با این حوزه اختصاص خواهد یافت. سازمان بهزیستی نیز از حدود ۳۰ همت منابع مربوط به تسهیلات اشتغال، اولویت خود را به جوانان حاضر در این طرح اختصاص خواهد داد.
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