عمر ۹۱۱ تاکسی در شهرکرد بالای ۱۰ سال است

مهرداد میرزاییان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر در شهرکرد مجموعاً یک هزار و ۱۵۶ تاکسی فعال ست که ۹۳۲ تاکسی گردشی، ۱۱۰ تاکسی هوشمند ۱۳۳ و حدود ۱۱۴ تاکسی ۱۸۰۰ هستند.
وی با بیان اینکه هفت خط در مسیرهای مختلف فعال هستند، افزود: از مجموع تعداد تاکسیهای فعال ۲۴۵ تاکسی عمر زیر ۱۰ سال و ۹۱۱ تاکسی عمر بالای ۱۰ سال دارند و بهعنوان تاکسی فرسوده محسوب میشوند.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد با بیان اینکه در راستای نوسازی تاکسیهای فرسوده طرحی پیشبینی شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۳ راننده برای نوسازی تاکسیهای خود در شهرکرد در این سامانه ثبتنام کردهاند.
میرزاییان ادامه داد: با توجه به اینکه سایت ثبتنام نوسازی تاکسیها در حال بهروزرسانی است امکان ثبتنام وجود ندارد اما تا چند روز آینده سایت اصلاح و رانندگان میتوانند جهت ثبت نام اقدام کنند.
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