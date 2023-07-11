به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «بی مادر» به کارگردانی مرتضی فاطمی و تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح و علی اوجی از ۱۱ مرداد با شعار «بی‌گناهی کم گناهی نیست» در سینماهای کشور اکران خواهد شد. «بی مادر» توسط پخش بهمن سبز و به سرگروهی سینما آزادی اکران می‌شود و در این فیلم بازیگرانی همچون امیر آقایی، پردیس پورعابدینی، پژمان جمشیدی و میترا حجار ایفای نقش کردند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «زندگی آرام یک زوج با پافشاری یکی از آن‌ها روی تصمیمش، ناخواسته وارد دو راهی‌ها و مخاطرات اخلاقی می‌شود.»

فیلم سینمایی «بی مادر» طی یک سال گذشته در جشنواره‌های خارجی حضور پررنگی داشته و توانسته است چهار جایزه جهانی دریافت کند که سه جایزه به عنوان بهترین فیلم و یک جایزه هم به عنوان بهترین کارگردانی است.