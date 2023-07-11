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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

اکران «بی‌مادر» از ۱۱ مرداد در سینماها

اکران «بی‌مادر» از ۱۱ مرداد در سینماها

«بی‌مادر» نخستین ساخته بلند سینمایی مرتضی فاطمی از ۱۱ مرداد در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «بی مادر» به کارگردانی مرتضی فاطمی و تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح و علی اوجی از ۱۱ مرداد با شعار «بی‌گناهی کم گناهی نیست» در سینماهای کشور اکران خواهد شد. «بی مادر» توسط پخش بهمن سبز و به سرگروهی سینما آزادی اکران می‌شود و در این فیلم بازیگرانی همچون امیر آقایی، پردیس پورعابدینی، پژمان جمشیدی و میترا حجار ایفای نقش کردند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «زندگی آرام یک زوج با پافشاری یکی از آن‌ها روی تصمیمش، ناخواسته وارد دو راهی‌ها و مخاطرات اخلاقی می‌شود.»

فیلم سینمایی «بی مادر» طی یک سال گذشته در جشنواره‌های خارجی حضور پررنگی داشته و توانسته است چهار جایزه جهانی دریافت کند که سه جایزه به عنوان بهترین فیلم و یک جایزه هم به عنوان بهترین کارگردانی است.

کد مطلب 5833512
زهرا منصوری

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