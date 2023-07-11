نقش مهم بانوان درتداوم وصدور انقلاب/ضرورت کمک مردم در حجاب و عفاف

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی رفیعی کیا صبح سه شنبه در هشتمین همایش چادرهای آسمانی که همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی برگزار شد اظهار کرد: استان مرکزی دیار مشاهیر و مفاخر است و علیرغم صنعتی بودن استانی فرهنگی است و همچنین ۷۲۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است‌.

وی افزود: متأسفانه بی بصیرتی و بی توجهی به آموزه‌های دینی منشأ اتفاقات نامبارک است و بعضاً در برخی خیابان‌ها بی حجابی دیده می‌شود؛ این اتفاق در نتیجه جنگ ترکیبی دشمن یک شبه اتفاق نیفتاده لذا باید آسیب شناسی دقیق انجام شود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: قطعاً دستگاه‌هایی که بودجه فرهنگی دارند باید دغدغه مند اقدامات خود را بیش از قبل ادامه دهند.

رفیعی کیا با تاکید بر اینکه برخی از افراد که کشف حجاب کرده‌اند نمی‌دانند چه افرادی پشت پرده ترویج بی بند و باری و کشف حجاب‌ها است، تاکید کرد: در این راستا باید آگاه سازی لازم صورت گیرد تا حقایق مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: زنان در طول انقلاب یا شهید دارند یا فرزندان و همسران شهید را تربیت و تقدیم کردند تا این نظام به دست حضرت ولیعصر (عج) برسد، زنان در تداوم و صدور انقلاب نقص کلیدی دارند و حمایت‌هایی نیز در زمان انقلاب داشته‌اند.

رفیعی کیا ادامه داد: نظام اسلامی به مقام شامخ زن نگاه جنسیتی یا پایین دستی ندارد و هیچ تفاوتی نیز قائل نمی‌شود لذا هرکجا اگر شاهد یک پیشرفت و سربلندی برای نظام هستیم قطعاً خانم‌هایی در این پیشرفت‌ها نقش داشته‌اند.