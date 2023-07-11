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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹

با مدیریت مرکز مبادله ایران؛

تامین و تخصیص ارز ویژه زوار اربعین صورت می پذیرد

تامین و تخصیص ارز ویژه زوار اربعین صورت می پذیرد

مرکز مبادله ایران اعلام کرد مقرر شده تأمین و تخصیص ارز اربعین با مدیریت مرکز مبادله ارز و طلای ایران و از طریق شبکه گسترده بانکی به سرعت و با گستردگی انجام پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر مرکز مبادله ایران اعلام کرد با توجه به در پیش بودن مراسم عظیم پیاده روی اربعین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای خدمت رسانی به هموطنان و زوار محترم حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام تأمین و تخصیص ارز اربعین را در دستور کار قرار خود قرار داده و با تشکیل یک کارگروه ویژه و برگزاری جلسات متعدد در حال آماده سازی سازوکارهای لازم در این زمینه است.

مقرر شده تأمین و تخصیص ارز اربعین با مدیریت مرکز مبادله ارز و طلای ایران و از طریق شبکه گسترده بانکی به سرعت و با گستردگی انجام پذیرد که اطلاعات تکمیلی در این زمینه بزودی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 5833586
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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