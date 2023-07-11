دهه فجر امسال جشن پایان واگذاری املاک علوی درگلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه صبح سه شنبه در نشست رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اظهار کرد: بیش از ۶۰۰ روستا و ۱۷ شهر استان جزو املاک علوی در استان محسوب می‌شوند و با تلاش شبانه روزی مجموعه بنیاد مسکن، ثبت اسناد و بنیاد علوی تا دهه فجر امسال جشن واگذاری این املاک به مردم را برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در سال قبل رکورد واگذاری املاک علوی در کشور در اختیار گلستان بود، افزود: از ابتدای پروژه واگذاری املاک تا به امروز بیش از ۸۰ هزار واگذاری صورت گرفته و در سال جاری نیز این این روند ادامه دارد.

استاندار گلستان گفت: با توجه به اینکه به دلیل هزینه‌های اخذ سند تا کنون ۲۰ درصد واگذاری‌ها به سند تبدیل شده، امیدواریم با همکاری ثبت اسناد، بنیاد علوی و بنیاد مسکن، اخذ سند به صورت رایگان صورت گیرد تا کام مردم به طور کامل شیرین شود.

زنگانه یادآور شد: قرارگاه واگذاری املاک در استان شکل گرفته تا با همراهی دیگر دستگاه‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با بنیاد مسکن و بنیاد علوی، واگذاری املاک سرعت بیشتری به خود بگیرد.