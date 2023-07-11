مهران مدیری برای «ساعت ۶ صبح» پروانه ساخت گرفت/ صدور ۵ مجوز دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسه اخیر شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی، ۶ فیلمنامه موافقت این شورا را اخذ کردند.

در جلسه با فیلم‌نامه‌های «ساعت ۶ صبح» به تهیه‌کنندگی علی اوجی، کارگردانی مهران مدیری و نویسندگی عباس رافعی و علی اوجی، «سینما مولن روژ» به تهیه‌کنندگی کیوان علی‌محمدی، کارگردانی و نویسندگی کیوان علی‌محمدی و علی‌اکبر حیدری، «ساعت عاشقی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داود محمدی شلمانی و نویسندگی پیمان شمس، «پول و پارتی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی و نویسندگی حسام سامری‌زاده مقدم، «لیث» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شرف‌الدین و کارگردانی و نویسندگی محمود دینی و «آن دو» به تهیه‌کنندگی علیرضا سبط احمدی، کارگردانی مرتضی رحیمی یتیم و نویسندگی سید مهدی سجادپور موافقت شد.