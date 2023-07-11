هانی کرده مجوزی برای اداره مرکز کمپ ترک اعتیاد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگیری چند روز قبل فردی معروف به هانی کرده و همراهانش با هواداران استقلال، خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه این فرد از نفوذ زیادی برخوردار است و حتی مجوز یک کمپ ترک اعتیاد را هم از سوی سازمان بهزیستی در اختیار دارد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر هم نشان داد که یک کمپ ترک اعتیاد مدت‌هاست با نظر هانی کرده اداره می‌شود.

به همین دلیل از سازمان بهزیستی این موضوع را جویا شدیم که آیا این فرد از سوی سازمان بهزیستی مجوزی برای اداره یک کمپ ترک اعتیاد دارد یا خیر؟

سازمان بهزیستی در پاسخ به مهر هرگونه ارتباط با هانی کرده و صدور مجوزی برای وی را رد و عنوان کرد: این شخص هیچ گونه همکاری در هیچ سطحی با سازمان بهزیستی نداشته است و هیچ مجوزی از سوی سازمان بهزیستی به این فرد داده نشده است.

پس از آن بود که منابع آگاه به خبرنگار مهر اطلاع داده اند که هانی کرده یک مرکز ترک اعتیاد غیر مجاز را اداره می‌کند و مجوزی برای اداره آن ندارد.

حال معلوم نیست فردی که در مقابل دوربین‌های رسانه‌ها و در میان مردم عادی، نسبت به درگیری و ضرب و جرح دیگران ابایی ندارد؛ چگونه با معتادانی که خواهان ترک اعتیاد هستند رفتار خواهد کرد.