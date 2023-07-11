طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی از امشب در مناطق شمالی استان آغاز خواهد شد و فردا نیز روی دریا و در اکثر نقاط استان ادامه خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت خیزش گرد و خاک محلی و نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای مورد انتظار است و در برخی نقاط احتمال افزایش دمای هوا تا آستانه ۵۰ درجه سلسیوس نیز وجود دارد.

وی گفت: سواحل و فراساحل استان نیز تا ظهر روز پنجشنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: مجدداً با تغییر جهت جریانات از روز جمعه احتمال افزایش رطوبت و شرجی بالا می‌رود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، از اواخر امشب وزش باد پیش بینی می‌شود.

محمدی تصریح کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و از اواخر امشب به تدریج از شمال استان ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و از اواخر امشب به تدریج از شمال استان ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.