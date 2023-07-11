میانگین سن ازدواج مردان در استان بوشهر ۲۸ سال است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته ١٣ هزار و ۵٣٣ نفر متولد شدند که نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته اما الگوی باروری در کشور در حال تغییر بوده و علیرغم کاهش موالید، میل به فرزندآوری در کشور افزایش یافته است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با یادآوری این نکته که کشور در حال حرکت به سمت سالمندی است، بیان کرد: جمعیت جوان در هر کشوری یکی از مؤلفههای قدرت محسوب میشود؛ باید همه تلاشکنیم تا با پای کار آمدن جامعه و دستگاهها از بحران جمعیتی خارج شویم.
تعداد نوزادان پسر بیشتر است
وی تعداد ولادتهای سه ماهه نخست سال جاری را ۲ هزار و ٩٣٠ واقعه اعلام کرد و افزود: از این تعداد هزار و ۵۴٢ نوزاد پسر و هزار و ٣٨٨ نوزاد دختر است.
پاسالار ادامه داد: نسبت جنسی حاصل از تولد استان در طی این مدت ١١١ را نشان میدهد؛ یعنی به ازای تولد هر ١٠٠ دختر ١١١ پسر متولد شده اند. این شاخص در مدت مشابه سال گذشته ١٠۴ بود.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، اعتمادسازی و امیدآفرینی را شاخصهای مهم برای فرزندآوری خانوادهها عنوان کرد و ابراز داشت: اجرای مطلوب قانون جوانی جمعیت، بهترین راه تحقق این مساله مهم در کشور است و علاوه بر دولت، افراد و مراکز تأثیرگذار هم باید نقش ایفا کنند و به فرهنگ سازی عمومی جامعه در رابطه با فرزندآوری کمک کنند.
پاسالار میانگین سن مادران در کشور و استان را در سه ماهه امسال به ترتیب ٢٧.٣ و ٢٧.١ سال اعلام و تاکید کرد: یکی از شاخصهای مهم درک وضعیت باروری در کشور، میانگین سنی مادران است، بارداری مادران در سن پایین فرصت بیشتری برای فرزندآوری به آنها میدهد، با افزایش میانگین سن مادران فرصت باروری نیز کاهش مییابد.
میانگین سن ازدواج زنان ۲۴ سال است
وی به فاصله فرزندآوری زوجین پس از اولین ازدواج اشاره کرد و ادامه داد: ١٠.١ درصد از ولادتها در سال اول، ۴٠ درصد پس از پنج سال، ٢٩.۴ درصد بین ۶ تا ١٠ سال و ٢٩.۴ درصد ولادتها بیشتر از ١٠ سال از زندگی مشترک زوجین ثبت شده اند.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، با بیان اینکه در سال گذشته میانگین سن در اولین ازدواج برحسب جنس در مردان ٢٨.۶ و در زنان ٢۴.۵ سال است، تصریح کرد: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نخستین قانونی است که به طور جامع از فرزندآوری حمایت میکند و از این نظر که سیاستهای کلی افزایش جمعیت را تبدیل به قانون کرده یک فرصت ویژه به شمار میآید.
پاسالار در خصوص تولد چند قلوها در استان بوشهر گفت: در ٣ ماهه اول سال جاری ١۵ دوقلوزایی و یک مورد سه قلوزایی در استان بوشهر داشته ایم.
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