قمی ها از مصارف غیرضروری آب خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان قم در خصوص مدیریت مصرف آب با توجه به افزایش کم سابقه دمای هوا در روزهای آینده اطلاعیهای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است.
با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته مبنی بر افزایش کم سابقه دمای هوا در روزهای آینده و محدودیت منابع تأمین آب، از هم استانیها درخواست میشود از مصارف غیرضروری آب به طور کامل خودداری و در مصارف ضروری نیز دقت و صرفهجویی لازم را به ویژه در ساعات اوج مصرف داشته باشند.
ساعات اوج مصرف آب در روزهای گرم تابستان از ساعت ۱۱ الی ۱۸ میباشد؛ لذا مردم میتوانند مصارفی همچون استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی، حمام و سایر مصارف آببَر خود را به ساعات ابتدایی روز یا انتهای شب موکول کنند تا مشکلی در تأمین آب مورد نیاز شهروندان در این روزهای گرم به وجود نیاید.
پیشاپیش ضمن قدردانی از همکاری مردم در مدیریت مصرف آب تاکید میشود با «۱۰ درصد کاهش» در مصرف میتوانیم از تابستان گرم با آرامش خاطر عبور کنیم.
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