محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز تا پایان هفته آسمان استان غالباً قسمتی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و پدیده غبار رقیق پدیده‌های غالب جوی استان محسوب می‌شوند.

وی افزود: در کنار افزایش ابر احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در پاره‌ای از نقاط استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت دمایی استان نیز تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود دمای بیشینه در روزهای آینده دارای ثبات نسبی باشد و تنها نوسانات جزئی در حد یک درجه سانتی‌گراد در برخی مناطق استان محتمل است.

باقری‌شکیب در ادامه به ثبت داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته پرداخت و گفت: ایستگاه هواشناسی فرودگاه همدان دمای ۱۸ درجه کمینه و ۳۶ درجه بیشینه را به ثبت رسانده است و در همین مدت شهرستان‌های بهار و قهاوند با دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه‌ها و شهرستان اسدآباد با دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در ساعات گذشته سرعت باد در برخی ایستگاه‌های استان از جمله همدان، فامنین و گل‌تپه به ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است.