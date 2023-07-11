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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز خبر داد؛

افتتاح اولین کارگاه صنعتی تولید اسانس گیاهان دارویی در رامهرمز

افتتاح اولین کارگاه صنعتی تولید اسانس گیاهان دارویی در رامهرمز

رامهرمز - مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز گفت: اولین کارگاه صنعتی تولید عرقیات، شربت و اسانس گیاهان دارویی در رامهرمز با اشتغال‌زایی مستقیم برای پنج نفر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مهرابی ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از افتتاح اولین کارگاه صنعتی تولید عرقیات، شربت و اسانس گیاهان دارویی در شهرستان رامهرمز خبر داد و افزود: این کارگاه ظرفیت تولید روزانه یک هزار و ۲۰۰ لیتر عرقیات، ۶۰۰ لیتر شربت و نیم کیلو اسانس از ۴۵ گیاه دارویی را دارد.

مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز اظهار کرد: کارگاه مذکور به همت جوانان شهرستان و با اشتغال‌زایی مستقیم برای پنج نفر و حمایت مالی بنیاد برکت توسعه یافته است.

مهرابی تصریح کرد: بخش زیادی از فرآورده‌های این کارگاه از گیاهان دارویی موجود در رامهرمز است که در سال‌های اخیر مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان تلاش زیادی را برای گسترش سطح زیر کشت این گیاهان داشته است.

کد مطلب 5833769

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