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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

باد و گردوخاک اصفهان را در می‌نوردد/ ثبت دمای ۴۶ درجه در چوپانان

باد و گردوخاک اصفهان را در می‌نوردد/ ثبت دمای ۴۶ درجه در چوپانان

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: باد و گردوخاک از فردا تا پایان هفته مناطق مختلف استان اصفهان را در بر می‌گیرد.

آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بعد از ظهر فردا (چهار شنبه) وزش باد به نسبت شدید تا شدید به ویژه نیمه شرق و شمال استان را در بر می‌گیرد که با خیزش گردوخاک و در پی آن کاهش شعاع دید و افزایش غبارآلودی هوا در نقاط مرکزی استان همراه است.

وی خاطرنشان کرد: وزش باد روز پنجشنبه شدت می‌گیرد و به جنوب و غرب استان نیز کشیده خواهد شد و تا روز جمعه کمابیش در سطح استان ادامه خواهد داشت.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان‌اینکه بیشینه دمای هواطی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: چوپانان با بیشینه دمای ۴۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5833803

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