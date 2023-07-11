دروی برنج در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت محصول برنج از شالیزارهای شهرستان ساری در روستای خاریک بخش مرکزی شهرستان ساری آغاز شد.

محمدعلی نوبخت فرماندار ساری ظهر سه شنبه در حاشیه برداشت برنج با بیان اینکه با لطف خداوند متعال و حمایت‌های همه جانبه استاندار محترم مازندران شاهد آغاز برداشت محصول برنج توسط کشاورزان زحمتکش هستیم افزود: به لطف خداوند بعد از گذشت سه ماه شاهد برداشت محصول برنج در همین زمین شالیزاری هستیم.

نوبخت در پایان افزود: دولت مردمی و خدمتگزار سیزدهم با رویکرد جهادی، در میدان و با مدیریت صحیح منابع آبی و زراعی گام‌های مهمی را در مسیر تأمین امنیت غذایی، کشاورزی و شکوفایی اقتصاد روستا برداشته است. ‎

مازندران ۲۱۵ هزار هکتار شالیزار دارد که ۲۵ هزار هکتار در ساری واقع شده است