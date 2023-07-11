جان باختن مبتلایان به تب کریمه کنگو در خوزستان تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن جوشن ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای در خصوص جان باختن سه نفر از مبتلایان به تب کریمه کنگو در خوزستان گفت: اگرچه مواردی از ابتلاء به این بیماری در خوزستان گزارش شده اما بر اساس گزارش‌های مرکز بهداشت، موردی فوتی نداشتیم و اخبار منتشره در این رابطه صحت ندارند و وضعیت بیماری تحت کنترل است.

وی با بیان اینکه خطر مرگ ناشی از تب کریمه کنگو به صورت بالقوه مبتلایان را تهدید می‌کند، افزود: البته با توجه به اینکه در فصل گرم سال قرار داریم و فعالیت مخازن این بیماری که نوعی کنه است، بیشتر می‌شود؛ احتمال گسترش بیماری و انتقال آن به جمعیت انسانی به عنوان یکی از بیماری‌های مشترک میان انسان و دام نیز بیشتر می‌شود.

جوشن با بیان اینکه مشاهده موارد انسانی ابتلاء به تب کریمه کنگو در خوزستان لزوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در این رابطه را گوشزد می‌کند، ادامه داد: با توجه به اینکه این بیماری علائم خاصی در دام ایجاد نمی‌کند، مهم‌ترین و ساده‌ترین راهکار پیشگیری از انتقال آن به جمعیت انسانی، رعایت نکات بهداشتی و حفاظت فردی است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خوزستان گفت: برای جلوگیری از ابتلاء به این بیماری به شهروندان توصیه می‌شود فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز را از مراکز مجاز عرضه کننده زیر نظر اداره دامپزشکی خریداری کرده و از تهیه محصولات گوشتی از دستفروش‌ها خودداری کنند، زیرا با نظارت‌های دامپزشکی بر دام‌ها و کشتار آنها، مخاطره‌های این بیماری کاهش می‌یابد.

وی اضافه کرد: شهروندان هنگام خرید گوشت باید به برچسب و مهر دامپزشکی توجه کرده و حتماً هنگام آماده سازی گوشت برای پخت، از دستکش استفاده کنند، زیرا در صورتی که گوشت به ویروس تب کریمه کنگو آلوده باشد، از طریق زخم‌های پوستی به بدن انسان انتقال می‌یابد.

جوشن، سالم سازی گوشت را یکی از راهکارهای مؤثر در غیرفعال کردن بیماری و کاهش خطر انتقال آن به انسان عنوان کرد و گفت: برای سالم سازی باید گوشت تازه کشتار شده به مدت حداقل ۲۴ ساعت و احشا آن به مدت حداقل ۴۸ ساعت در دمای چهار درجه نگهداری کنند تا ویروس‌ها و عوامل بیماری از بین بروند.