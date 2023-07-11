به گزارش خبرنگار مهر، سید علی احمد زاده عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: پیش بینی شروع برنامه‌های سفر رئیس جمهوری صبح دوشنبه هفته آینده از فرودگاه یاسوج است.

احمد زاده از برگزاری یک برنامه عشایری با سطح ملی در شهرستان مارگون خبر داد و اظهار کرد: رئیس جمهوری حضور در این جشنواره و دیدار با عشایر کشور را نیز در برنامه دارد.

استاندار با اشاره به افتتاح و بهره برداری دو پروژه پتروشیمی گچساران و سد چم شیر، تصریح کرد: کارخانه قند یاسوج نیز بازسازی شده و در این سفر به بهره برداری می‌رسد.

استاندار با اشاره به اینکه سخنرانی رئیس جمهور طی عصر روز دوشنبه در یاسوج را خواهیم داشت، گفت: همچنین جاده ملی پاتاوه به دهدشت در این سفر افتتاح می‌شود.

احمد زاده اظهار کرد: افتتاح بیمارستان بهمئی در سفر رئیس جمهوری دیده شده است.

وی نشست شورای اداری در یاسوج، نشست سرمایه گذاران استانی و مبادله موافقت نامه‌ها را از دیگر محورهای این سفر دانست.

استاندار گفت: چندین پروژه‌های زیرساختی، گردشگری و در چندین محور دیگر طی سفر به بهره برداری رسیده و یا کلنگ زنی می‌شود.

احمد زاده تصریح کرد: سرمایه گذاری در استان تحول بی نظیری به خود گرفته و قریب به ۱٠ هزار میلیارد تومان اعتبارات گویای رشد این محور است.

احمد زاده با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای، ابراز داشت: کار رسانه‌ای یک میدان جهاد بوده و هرکسی در این وادی قدم برداشته و پایبند به اصولی برای ترقی بشر باشد، کار جهادی را آغاز کرده است.

احمد زاده حوزه رسانه را ظرفیتی برای تبیین حقیقت‌ها دانست و اظهار کرد: تحقق جهاد تبیین نیز ضروری است.