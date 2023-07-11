پلیس برای ترویج فرهنگ حجاب در جامعه برنامه های متنوعی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری در همایش چادرهای آسمانی که با حضور سردار حاجیان در پردیس انتظامی استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از این برنامه‌ها برگزاری همایش چادرهای آسمانی در راستای اقدامات ایجابی و فرهنگی پلیس بود.

وی با بیان اینکه همایش چادرهای آسمانی در راستای ترویج عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده با تاکید فرمانده کل فراجا به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد، گفت: در اجرای این همایش سپاه پاسداران، صداوسیما و اتاق اصناف نیز معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس را همراهی کردند.

یاری خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب، عرضه محصولات فرهنگی به منظور تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان در بحث حجاب و ارائه مشاوره‌های رایگان به عموم مردم در خصوص اهمیت عفاف و حجاب از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس کرمانشاه است.

معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمانشاه روشنگری در مقوله حجاب را یکی از نیازهای ضروری جامعه امروز برشمرد و گفت: در حالی که دشمنان همه توان خود را برای کم اهمیت جلوه دادن این موضوع به کار گرفته اند ما نیز باید بتوانیم با اقدامات فرهنگی پاسخ خوبی برای آنها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه کرمانشاه در موضوع حجاب شرایط بدی ندارد، تاکید کرد: خوشبختانه اکثر مردم مؤمن و ولایی کرمانشاه خود را مقید به رعایت حجاب دانسته و حتی بسیاری از آنها در مراجعات حضوری خود خواستار برخورد با افراد بی حجاب هستند.

یاری در پایان گفت: امید است با تداوم کارهای فرهنگی و همراهی دستگاه‌های مسئول در حوزه حجاب و عفاف شرایط بهتری را در آینده شاهد خواهیم بود.