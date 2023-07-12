یک گلستانی در تیم ملی بسکتبال دختران

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکا بیک لیک لی از گلستان به عنوان مدیر فنی، تیم ملی را همراهی می‌کند.

تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران در اولین دیدار خود در کاپ آسیا دیویژن B در مقابل مالزی به برتری رسید.

مسابقات بسکتبال کاپ آسیا دیویژن B در امان اردن آغاز شده است.

تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ ایران در گروه دوم دسته ب ( Divsion B ) مسابقات آسیایی با تیم‌های مالزی، سنگاپور و گوام هم گروه است.

از سوی دیگر؛ تیم‌های اردن، فیلیپین، هنگ‌کنگ و مالدیو در گروه اول مسابقات قهرمانی آسیا زیر ۱۶ سال آسیا قرارگرفته اند.

تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران در اولین دیدار خود مقابل مالزی به برتری ۸۰_۷۴ رسید.

ایران در دومین دیدار خود چهارشنبه ۲۱ تیرماه مقابل سنگاپور قرار می‌گیرد و در سومین بازی در مرحله مقدماتی پنج شنبه ۲۲ تیر به مصاف گوام می‌رود.