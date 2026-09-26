ساخت ۸۰ مدرسه در مناطق محروم ایلام

جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با بهرهبرداری از مدرسه یککلاسه در منطقه عشایری زیتون دهلران، شمار مدارس ساختهشده در استان در قالب طرح عدالت آموزشی به ۸۰ مدرسه رسیده، اظهار داشت: این طرح با هدف برخورداری برابر دانشآموزان مناطق محروم از فرصتهای آموزشی اجرا میشود.
وی با بیان اینکه ۱۲۳ مدرسه ایمن، استاندارد و با ارتقای کیفیت خدمات آموزشی با اعتبار ۲.۵ همت تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد، تصریح کرد: این مدارس در نقاط مختلف استان و با اولویت مناطق کمبرخوردار ساخته شدهاند و دانشآموزان را در محیطی ایمن و استاندارد گرد هم میآورند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به اینکه ساخت مدرسه در مناطق دورافتاده، سختگذر و صعبالعبور، گام برداشتن برای ساخت آیندهای عادلانه و برخورداری برابر از فرصتهای آموزشی است، خاطرنشان کرد: این اقدامات، شکاف آموزشی میان مناطق شهری و روستایی را کاهش میدهد و زمینه شکوفایی استعدادهای دانشآموزان عشایری را فراهم میکند.
حمره با بیان اینکه مدارس ساختهشده در قالب این طرح، علاوه بر فضای فیزیکی استاندارد، به تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی نیز مجهز شدهاند، تصریح کرد: کیفیت خدمات آموزشی در این مدارس، همتراز با مدارس مناطق برخوردار استان ارتقا یافته است؛ این رویکرد در تمام پروژههای جدید نیز رعایت میشود.
وی با اشاره به اینکه طرح عدالت آموزشی در استان ایلام با جدیت دنبال میشود و روند ساخت مدارس جدید در مناطق محروم ادامه دارد، خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از ۱۲۳ مدرسه جدید تا پایان سال، شمار مدارس ساختهشده در این طرح به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
مدیرکل نوسازی مدارس استان در پایان با تأکید بر اینکه ساخت مدرسه در مناطق دورافتاده و عشایری، سرمایهگذاری برای آینده استان و کشور محسوب میشود، گفت: با تکمیل این پروژهها، هیچ دانشآموزی در استان به دلیل کمبود فضای آموزشی از تحصیل باز نخواهد ماند و شاهد تحقق کامل عدالت آموزشی در ایلام خواهیم بود.
نظر شما