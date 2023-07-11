به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر در بازدید از فرآیند ایجاد رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد که امشب برگزار شد، اظهار داشت: دو هفته آینده موافقت اصولی موقت احداث دانشگاه پزشکی به دائمی تبدیل خواهد شد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمینه و بستر دائمی شدن مستلزم ایجاد زیرساخت‌های مناسب است که تحقق این امر نیازمند عزم همگانی است.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تحصیل در رشته پزشکی یک امر هزینه‌بر است و به صورت میانگین تربیت دانشجوی پزشکی سالیانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که دریافتی این عدد در دانشگاه آزاد اسلامی از دانشجویان به کمتر از ۵۰ میلیون تومان در سال می‌رسد.

وی در ادامه افزود: ایجاد چنین ظرفیتی نیازمند مساعدت خیرین است که امیدواریم با توجه به قول‌های اولیه این مسئله تا حصول نتیجه تداوم داشته باشد.