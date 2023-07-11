ایلام فاقد چاه غیرمجاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق علیمرادی اظهار کرد: با توجه به اهمیت منابع آب زیرزمینی، افت شدید این منابع و نیز لزوم همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط برای احیای این منابع استراتژیک، طرح احیا و تعادل بخشی در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۳ با ۱۵ پروژه به تصویب رسید که تعداد ۱۱ پروژه مربوط به شرکت‌های آب منطقه‌ای است.

وی افزود: از جمله مهم‌ترین این پروژه‌ها تقویت و استقرار اکیپ‌های گشت و بازرسی است که این شرکت در این راستا تاکنون عملکرد مناسبی داشته و در حال حاضر تعداد ۱۴ اکیپ با هدف شناسایی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز منابع سطحی و زیرزمینی، در سطح استان فعال است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای ایلام اضافه کرد: یکی دیگر از پروژه‌های مهم "پر و مسلوب المنفعه کردن" چاه‌های غیرمجاز است که این شرکت نیز در این راستا موفق عمل کرده و در حال حاضر چاه غیرمجاز در سطح استان موجود نیست.

علیمرادی اضافه کرد: شرکت آب منطقه‌ای ایلام در سال‌های گذشته تمامی چاه‌های غیرمجاز را تعیین تکلیف کرده است، بطوریکه از سال ۹۴ تا ۱۳۹۸ تعداد ۲۲۶ چاه غیرمجاز شناسایی، پر و مسلوب المنفعه شد و از سال ۱۳۹۸ تاکنون به عنوان اولین استان در کشور بوده که فاقد چاه غیرمجاز هستیم.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام گفت: پروژه مهم دیگر نصب کنتورهای حجمی هوشمند است که این پروژه در دستور کار و اولویت شرکت قرار دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است.

علیمرادی اضافه کرد: شرکت آب منطقه‌ای از ارائه خدمت به مالکین چاه‌های فاقد کنتور مطابق مصوبه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی خودداری می‌کند.

وی گفت: پروژه جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز نیز با اقداماتی از جمله تصویب عدم کشت محصولات پرآب طلب در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان پیگیری و منجر به جلوگیری از کشت محصولات پرآب طلب، عدم آبفروشی به اراضی غیر، عدم توسعه سطح زیر کشت اراضی و … شده است.