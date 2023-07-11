راه آهن کردستان مهرماه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا سه شنبه شب به همراه معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور و جمعی از مدیران عمرانی از روند ساخت راه آهن سنندج - همدان - تهران بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید اظهار داشت: پروژه راه آهن همدان به سنندج جزو طرح‌های اولویت‌دار دولت است و تخصیص‌های بسیار خوبی در سفر رئیس جمهور به کردستان برای آن در نظر گرفته شد.

زارعی کوشا تصریح کرد: راه آهن پیشانی همه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان است و این انگیزه وجود دارد که تا پایان تابستان و در مهرماه سال‌جاری این پروژه مهم و زیربنایی به پایان برسد.

استاندار کردستان اعلام کرد: به فضل الهی رئیس جمهوری برای افتتاح این کلان پروژه که ارزش روز آن بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است، به کردستان سفر خواهد کرد و امیدواریم با تأمین اعتبارات و زمانبندی درست و دقیق این پروژه بزرگ در مهرماه به بهره‌برداری برسد.